Hakuto Metaverse סֵמֶל

Hakuto Metaverse מְחִיר(HKTM)

Hakuto Metaverse (HKTM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:32:42 (UTC+8)

Hakuto Metaverse (HKTM) מידע על מחיר (USD)

-11.56%

Hakuto Metaverse (HKTM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00222. במהלך 24 השעות האחרונות, HKTM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00222 לבין שיא של $ 0.00224, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HKTMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HKTM השתנה ב -0.90% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Hakuto Metaverse הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 176.04. ההיצע במחזור של HKTM הוא --, עם היצע כולל של 2500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.55M.

Hakuto Metaverse (HKTM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hakuto Metaverseהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.00026-10.49%
60 ימים$ -0.00034-13.29%
90 ימים$ -0.00032-12.60%
Hakuto Metaverse שינוי מחיר היום

היום,HKTM רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hakuto Metaverse שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00026 (-10.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hakuto Metaverse שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HKTM ראה שינוי של $ -0.00034 (-13.29%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hakuto Metaverse שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00032 (-12.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hakuto Metaverse (HKTM)?

בדוק את Hakuto Metaverse עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHakuto Metaverse (HKTM)

Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse.

Hakuto Metaverse זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hakuto Metaverseההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHKTM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hakuto Metaverseאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHakuto Metaverse לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hakuto Metaverseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hakuto Metaverse (HKTM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hakuto Metaverse (HKTM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hakuto Metaverse.

בדוק את Hakuto Metaverse תחזית המחיר עכשיו‏!

Hakuto Metaverse (HKTM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hakuto Metaverse (HKTM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HKTM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hakuto Metaverse (HKTM)

מחפש איך לקנותHakuto Metaverse? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hakuto Metaverseב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hakuto Metaverse

כמה שווה Hakuto Metaverse (HKTM) היום?
החי HKTMהמחיר ב USD הוא 0.00222 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HKTM ל USD?
המחיר הנוכחי של HKTM ל USD הוא $ 0.00222. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hakuto Metaverse?
שווי השוק של HKTM הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HKTM?
ההיצע במחזור של HKTM הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HKTM?
‏‏HKTM השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HKTM?
HKTM ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של HKTM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HKTM הוא $ 176.04 USD.
האם HKTM יעלה השנה?
HKTM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HKTM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:32:42 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

