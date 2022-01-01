HI (HI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HI (HI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HI (HI) מידע HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. אתר רשמי: https://www.hi.com/ מסמך לבן: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097

HI (HI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HI (HI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 62.07B $ 62.07B $ 62.07B FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.13M $ 8.13M $ 8.13M שיא כל הזמנים: $ 0.0615 $ 0.0615 $ 0.0615 שפל כל הזמנים: $ 0.000082982789130627 $ 0.000082982789130627 $ 0.000082982789130627 מחיר נוכחי: $ 0.0000813 $ 0.0000813 $ 0.0000813 למידע נוסף על HI (HI) מחיר

HI (HI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HI (HI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HIטוקניומיקה, חקרו אתHIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

