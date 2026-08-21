Hemi (HEMI) ניתוח טכני היום דף Hemi הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HEMI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hemi למטה. הירשם

Hemi (HEMI) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.008716 -- +83.18% +62.33% +20.13%

Hemi אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hemi במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 18 נייטרלי 4 קנה 4 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 11 נייטרלי 1 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.008728 0.008725 R2 0.008725 0.008721 R1 0.008719 0.008719 PP 0.008716 0.008716 S1 0.008709 0.008712 S2 0.008707 0.00871 S3 0.0087 0.008707

Hemi אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.10M $4.50 M $4.59 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.05M קניות פעילות ל-3 ימים $5.10 M מכירות פעילות ל-3 ימים $5.14 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $12.58 M מכירות פעילות ל-7 ימים $12.64 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Hemi זרימת הון זרימת נטו פנימה HEMIUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.29 M 0.01 2026-08-20 -$0.77 M 0.01 2026-08-19 -$0.07 M 0.01 2026-08-18 -$0.83 M 0.01 2026-08-17 -$0.97 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Hemi (HEMI) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Hemi מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT HEMI $0.008716 $0.008716 $0.008716 -7.27% 59.04M (USDT) סַחַר / USDC HEMI $0.008691 $0.008691 $0.008691 -7.07% 6.30M (USDT) סַחַר