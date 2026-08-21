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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hemi, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Hemi, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Hemi (HEMI) ניתוח טכני היום

Hemi (HEMI) ניתוח טכני היום

דף Hemi הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HEMI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Hemi למטה.

Hemi (HEMI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.008716--+83.18%+62.33%+20.13%
למידע נוסף על Hemi מחיר

Hemi אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Hemi במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 18
נייטרלי 4
קנה 4
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 11נייטרלי 1קנה 2
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.008728
0.008725
R2
0.008725
0.008721
R1
0.008719
0.008719
PP
0.008716
0.008716
S1
0.008709
0.008712
S2
0.008707
0.00871
S3
0.0087
0.008707

Hemi אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.10M
$4.50 M
$4.59 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-3 ימים
$5.10 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$5.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$12.58 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$12.64 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Hemi זרימת הון

זרימת נטו פנימהHEMIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.29 M0.01
2026-08-20-$0.77 M0.01
2026-08-19-$0.07 M0.01
2026-08-18-$0.83 M0.01
2026-08-17-$0.97 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Hemi (HEMI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Hemi מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHEMI
$0.008716
$0.008716$0.008716
-7.27%
59.04M (USDT)
/USDCHEMI
$0.008691
$0.008691$0.008691
-7.07%
6.30M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HEMI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.008716 USD

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