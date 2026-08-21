קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Heima, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Heima, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על HEI

HEI מידע על מחיר

מה זה HEI

HEI מסמך לבן

HEI אתר רשמי

HEI טוקניומיקה

HEI תחזית מחיר

HEI היסטוריה

HEI מדריך קנייה

HEIממיר מטבעות לפיאט

HEI ספוט

HEI חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Heima (HEI) ניתוח טכני היום

Heima (HEI) ניתוח טכני היום

דף Heima הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HEI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Heima למטה.

Heima (HEI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.13853--+13.03%+43.45%+106.60%
למידע נוסף על Heima מחיר

Heima אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Heima במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 8
נייטרלי 2
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1386
0.1385
R2
0.1385
0.1385
R1
0.1385
0.1385
PP
0.1384
0.1384
S1
0.1384
0.1384
S2
0.1383
0.1384
S3
0.1383
0.1383

Heima אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.37M
$6.58 M
$6.95 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.30 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.29 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$4.78 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.76 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Heima זרימת הון

זרימת נטו פנימהHEIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.28 M0.14
2026-08-20$0.02 M0.14
2026-08-19$0.12 M0.14
2026-08-18$0.07 M0.14
2026-08-17-$0.17 M0.14

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Heima

סחור ב Heima (HEI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Heima מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHEI
$0.13853
$0.13853$0.13853
-2.78%
6.89M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HEI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HEI
HEI
USD
USD

1 HEI = 0.13852 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.