Harambe AI (HARAMBEAI) מידע Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe. אתר רשמי: https://harambetoken.ai מסמך לבן: https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2 קנה HARAMBEAIעכשיו!

Harambe AI (HARAMBEAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Harambe AI (HARAMBEAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M שיא כל הזמנים: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 שפל כל הזמנים: $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 מחיר נוכחי: $ 0.00878 $ 0.00878 $ 0.00878 למידע נוסף על Harambe AI (HARAMBEAI) מחיר

Harambe AI (HARAMBEAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Harambe AI (HARAMBEAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HARAMBEAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HARAMBEAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HARAMBEAIטוקניומיקה, חקרו אתHARAMBEAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HARAMBEAI מעוניין להוסיף את Harambe AI (HARAMBEAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HARAMBEAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HARAMBEAI ב-MEXC עכשיו!

Harambe AI (HARAMBEAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HARAMBEAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HARAMBEAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

HARAMBEAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HARAMBEAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HARAMBEAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HARAMBEAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

