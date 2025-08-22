עוד על HARAMBEAI

Harambe AI סֵמֶל

Harambe AI מְחִיר(HARAMBEAI)

Harambe AI (HARAMBEAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:12:05 (UTC+8)

Harambe AI (HARAMBEAI) מידע על מחיר (USD)

Harambe AI (HARAMBEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00852. במהלך 24 השעות האחרונות, HARAMBEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00846 לבין שיא של $ 0.01005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HARAMBEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.9796475887919178, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005600586694135568.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HARAMBEAI השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -6.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Harambe AI (HARAMBEAI) מידע שוק

ETH

שווי השוק הנוכחי של Harambe AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.80K. ההיצע במחזור של HARAMBEAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.88M.

Harambe AI (HARAMBEAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Harambe AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0005596-6.17%
30 ימים$ -0.00391-31.46%
60 ימים$ +0.00022+2.65%
90 ימים$ -0.00558-39.58%
Harambe AI שינוי מחיר היום

היום,HARAMBEAI רשם שינוי של $ -0.0005596 (-6.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Harambe AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00391 (-31.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Harambe AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HARAMBEAI ראה שינוי של $ +0.00022 (+2.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Harambe AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00558 (-39.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Harambe AI (HARAMBEAI)?

בדוק את Harambe AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHarambe AI (HARAMBEAI)

Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe.

Harambe AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Harambe AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHARAMBEAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Harambe AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHarambe AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Harambe AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Harambe AI (HARAMBEAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Harambe AI (HARAMBEAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Harambe AI.

בדוק את Harambe AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Harambe AI (HARAMBEAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Harambe AI (HARAMBEAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HARAMBEAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Harambe AI (HARAMBEAI)

מחפש איך לקנותHarambe AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Harambe AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HARAMBEAI למטבעות מקומיים

Harambe AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Harambe AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHarambe AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Harambe AI

כמה שווה Harambe AI (HARAMBEAI) היום?
החי HARAMBEAIהמחיר ב USD הוא 0.00852 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HARAMBEAI ל USD?
המחיר הנוכחי של HARAMBEAI ל USD הוא $ 0.00852. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Harambe AI?
שווי השוק של HARAMBEAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HARAMBEAI?
ההיצע במחזור של HARAMBEAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HARAMBEAI?
‏‏HARAMBEAI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.9796475887919178 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HARAMBEAI?
HARAMBEAI ‏‏רשם מחירATL של 0.005600586694135568 USD.
מהו נפח המסחר של HARAMBEAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HARAMBEAI הוא $ 58.80K USD.
האם HARAMBEAI יעלה השנה?
HARAMBEAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HARAMBEAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:12:05 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

