Harambe AI (HARAMBEAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00852. במהלך 24 השעות האחרונות, HARAMBEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00846 לבין שיא של $ 0.01005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HARAMBEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.9796475887919178, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005600586694135568.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HARAMBEAI השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -6.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Harambe AI (HARAMBEAI) מידע שוק
No.4467
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 58.80K
$ 58.80K$ 58.80K
$ 5.88M
$ 5.88M$ 5.88M
0.00
0.00 0.00
690,000,000
690,000,000 690,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Harambe AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.80K. ההיצע במחזור של HARAMBEAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 690000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.88M.
Harambe AI (HARAMBEAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Harambe AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0005596
-6.17%
30 ימים
$ -0.00391
-31.46%
60 ימים
$ +0.00022
+2.65%
90 ימים
$ -0.00558
-39.58%
Harambe AI שינוי מחיר היום
היום,HARAMBEAI רשם שינוי של $ -0.0005596 (-6.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Harambe AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00391 (-31.46%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Harambe AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HARAMBEAI ראה שינוי של $ +0.00022 (+2.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Harambe AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00558 (-39.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Harambe AI (HARAMBEAI)?
Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe.
Harambe AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Harambe AI (HARAMBEAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Harambe AI (HARAMBEAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Harambe AI.
הבנת הטוקנומיקה של Harambe AI (HARAMBEAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HARAMBEAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Harambe AI (HARAMBEAI)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.