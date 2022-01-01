Happy Cat (HAPPY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Happy Cat (HAPPY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Happy Cat (HAPPY) מידע The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. אתר רשמי: https://happycatonsol.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ קנה HAPPYעכשיו!

Happy Cat (HAPPY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Happy Cat (HAPPY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M ההיצע הכולל: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B אספקה במחזור: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.27M $ 5.27M $ 5.27M שיא כל הזמנים: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 שפל כל הזמנים: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 מחיר נוכחי: $ 0.0015798 $ 0.0015798 $ 0.0015798 למידע נוסף על Happy Cat (HAPPY) מחיר

Happy Cat (HAPPY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Happy Cat (HAPPY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HAPPY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HAPPYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HAPPYטוקניומיקה, חקרו אתHAPPYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HAPPY מעוניין להוסיף את Happy Cat (HAPPY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HAPPY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HAPPY ב-MEXC עכשיו!

Happy Cat (HAPPY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HAPPYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HAPPY עכשיו את היסטוריית המחירים!

HAPPY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HAPPY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HAPPY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HAPPYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

