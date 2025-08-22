מה זהHappy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat (HAPPY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Happy Cat (HAPPY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAPPY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Happy Cat (HAPPY)

מחפש איך לקנותHappy Cat?

Happy Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Happy Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Happy Cat כמה שווה Happy Cat (HAPPY) היום? החי HAPPYהמחיר ב USD הוא 0.0015252 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי HAPPY ל USD? $ 0.0015252 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של HAPPY ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Happy Cat? שווי השוק של HAPPY הוא $ 5.08M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של HAPPY? ההיצע במחזור של HAPPY הוא 3.33B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAPPY? ‏‏HAPPY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05720146633296332 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAPPY? HAPPY ‏‏רשם מחירATL של 0.000382420636071654 USD . מהו נפח המסחר של HAPPY? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAPPY הוא $ 133.32K USD . האם HAPPY יעלה השנה? HAPPY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAPPY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

