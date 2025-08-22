עוד על HAPPY

Happy Cat סֵמֶל

Happy Cat מְחִיר(HAPPY)

Happy Cat (HAPPY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:22:03 (UTC+8)

Happy Cat (HAPPY) מידע על מחיר (USD)

Happy Cat (HAPPY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0015252. במהלך 24 השעות האחרונות, HAPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0014906 לבין שיא של $ 0.0017108, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05720146633296332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000382420636071654.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAPPY השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -8.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Happy Cat (HAPPY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Happy Cat הוא $ 5.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 133.32K. ההיצע במחזור של HAPPY הוא 3.33B, עם היצע כולל של 3333174669. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.08M.

Happy Cat (HAPPY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Happy Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000139456-8.38%
30 ימים$ -0.0003872-20.25%
60 ימים$ +0.0000228+1.51%
90 ימים$ -0.0012492-45.03%
Happy Cat שינוי מחיר היום

היום,HAPPY רשם שינוי של $ -0.000139456 (-8.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Happy Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003872 (-20.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Happy Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HAPPY ראה שינוי של $ +0.0000228 (+1.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Happy Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0012492 (-45.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Happy Cat (HAPPY)?

בדוק את Happy Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHappy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Happy Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHAPPY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Happy Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHappy Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Happy Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Happy Cat (HAPPY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Happy Cat (HAPPY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Happy Cat.

בדוק את Happy Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Happy Cat (HAPPY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Happy Cat (HAPPY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAPPY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Happy Cat (HAPPY)

מחפש איך לקנותHappy Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Happy Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Happy Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Happy Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרHappy Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Happy Cat

כמה שווה Happy Cat (HAPPY) היום?
החי HAPPYהמחיר ב USD הוא 0.0015252 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HAPPY ל USD?
המחיר הנוכחי של HAPPY ל USD הוא $ 0.0015252. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Happy Cat?
שווי השוק של HAPPY הוא $ 5.08M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HAPPY?
ההיצע במחזור של HAPPY הוא 3.33B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAPPY?
‏‏HAPPY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05720146633296332 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAPPY?
HAPPY ‏‏רשם מחירATL של 0.000382420636071654 USD.
מהו נפח המסחר של HAPPY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAPPY הוא $ 133.32K USD.
האם HAPPY יעלה השנה?
HAPPY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAPPY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:22:03 (UTC+8)

Happy Cat (HAPPY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

