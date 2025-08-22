Happy Cat (HAPPY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0015252. במהלך 24 השעות האחרונות, HAPPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0014906 לבין שיא של $ 0.0017108, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HAPPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05720146633296332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000382420636071654.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HAPPY השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -8.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Happy Cat (HAPPY) מידע שוק
$ 5.08M
$ 133.32K
$ 5.08M
3.33B
3,333,263,251
3,333,174,669
99.99%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Happy Cat הוא $ 5.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 133.32K. ההיצע במחזור של HAPPY הוא 3.33B, עם היצע כולל של 3333174669. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.08M.
Happy Cat (HAPPY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Happy Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000139456
-8.38%
30 ימים
$ -0.0003872
-20.25%
60 ימים
$ +0.0000228
+1.51%
90 ימים
$ -0.0012492
-45.03%
Happy Cat שינוי מחיר היום
היום,HAPPY רשם שינוי של $ -0.000139456 (-8.38%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Happy Cat שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0003872 (-20.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Happy Cat שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HAPPY ראה שינוי של $ +0.0000228 (+1.51%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Happy Cat שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0012492 (-45.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Happy Cat (HAPPY)?
The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.
Happy Catתחזית מחיר (USD)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.