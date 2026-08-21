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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Haedal Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Haedal Protocol, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Haedal Protocol (HAEDAL) ניתוח טכני היום

Haedal Protocol (HAEDAL) ניתוח טכני היום

דף Haedal Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HAEDAL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Haedal Protocol למטה.

Haedal Protocol (HAEDAL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01882--+17.62%+12.96%-32.93%
למידע נוסף על Haedal Protocol מחיר

Haedal Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Haedal Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 13
נייטרלי 1
קנה 12
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01885
0.01883
R2
0.01883
0.01881
R1
0.01882
0.01881
PP
0.0188
0.0188
S1
0.01879
0.01878
S2
0.01877
0.01878
S3
0.01876
0.01877

Haedal Protocol אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.45M
$5.93 M
$6.39 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.47 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.46 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Haedal Protocol זרימת הון

זרימת נטו פנימהHAEDALUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M0.02
2026-08-20-$0.03 M0.02
2026-08-19-$0.02 M0.02
2026-08-18-$0.05 M0.02
2026-08-17-$0.03 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Haedal Protocol (HAEDAL) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTHAEDAL
$0.01882
$0.01882$0.01882
+1.34%
3.92M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

HAEDAL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HAEDAL
HAEDAL
USD
USD

1 HAEDAL = 0.01882 USD

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