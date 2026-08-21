Haedal Protocol (HAEDAL) ניתוח טכני היום דף Haedal Protocol הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של HAEDAL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Haedal Protocol למטה. הירשם

Haedal Protocol (HAEDAL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01882 -- +17.62% +12.96% -32.93%

Haedal Protocol אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Haedal Protocol במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 13 נייטרלי 1 קנה 12 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 0 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01885 0.01883 R2 0.01883 0.01881 R1 0.01882 0.01881 PP 0.0188 0.0188 S1 0.01879 0.01878 S2 0.01877 0.01878 S3 0.01876 0.01877

Haedal Protocol אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.45M $5.93 M $6.39 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.14 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.14 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.47 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.46 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Haedal Protocol זרימת הון זרימת נטו פנימה HAEDALUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.02 2026-08-20 -$0.03 M 0.02 2026-08-19 -$0.02 M 0.02 2026-08-18 -$0.05 M 0.02 2026-08-17 -$0.03 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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