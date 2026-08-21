קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Humanity, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Humanity, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על H

H מידע על מחיר

מה זה H

H מסמך לבן

H אתר רשמי

H טוקניומיקה

H תחזית מחיר

H היסטוריה

H מדריך קנייה

Hממיר מטבעות לפיאט

H ספוט

H חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Humanity (H) ניתוח טכני היום

Humanity (H) ניתוח טכני היום

דף Humanity הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של H מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Humanity למטה.

Humanity (H) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.07928---26.07%+34.00%-60.51%
למידע נוסף על Humanity מחיר

Humanity אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Humanity במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 18
נייטרלי 1
קנה 7
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07949
0.07949
R2
0.07949
0.07948
R1
0.07948
0.07948
PP
0.07948
0.07948
S1
0.07947
0.07947
S2
0.07947
0.07947
S3
0.07946
0.07947

Humanity אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.38M
$4.12 M
$4.50 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.09M
קניות פעילות ל-3 ימים
$2.51 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$2.41 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$16.53 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$16.53 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Humanity זרימת הון

זרימת נטו פנימהHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.08
2026-08-20$0.09 M0.08
2026-08-19-$0.16 M0.09
2026-08-18-$0.03 M0.11
2026-08-17-$0.47 M0.12

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Humanity

סחור ב Humanity (H) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Humanity מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTH
$0.07929
$0.07929$0.07929
-2.21%
4.34M (USDT)
/USDCH
$0.07913
$0.07913$0.07913
-2.65%
676.77K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

H-ל-USD מחשבון

סְכוּם

H
H
USD
USD

1 H = 0.07928 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.