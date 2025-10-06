GoChapaa מחיר היום

מחיר GoChapaa (GXP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003127, עם שינוי של 0.32% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GXP ל USD הוא $ 0.00003127 לכל GXP.

GoChapaa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GXP. ב‑24 השעות האחרונות, GXP סחר בין $ 0.00002883 (נמוך) ל $ 0.00003187 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GXP נע ב +1.55% בשעה האחרונה ו +9.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 65.75K.

GoChapaa (GXP) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 65.75K$ 65.75K $ 65.75K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 65.67K$ 65.67K $ 65.67K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של GoChapaa הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.75K. ההיצע במחזור של GXP הוא --, עם היצע כולל של 2100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 65.67K.