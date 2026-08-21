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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GUNZ, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GUNZ, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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GUNZ (GUN) ניתוח טכני היום

GUNZ (GUN) ניתוח טכני היום

דף GUNZ הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GUN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GUNZ למטה.

GUNZ (GUN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.003205--+7.33%-14.22%-72.77%
למידע נוסף על GUNZ מחיר

GUNZ אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GUNZ במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 5
קנה 7
ממוצעים נעים:מכורמכור 11נייטרלי 0קנה 3
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 5קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.003209
0.003208
R2
0.003208
0.003208
R1
0.003208
0.003208
PP
0.003207
0.003207
S1
0.003207
0.003207
S2
0.003206
0.003207
S3
0.003206
0.003206

GUNZ אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.45M
$6.52 M
$6.97 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.18 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.45 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.45 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

GUNZ זרימת הון

זרימת נטו פנימהGUNUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20-$0.14 M0.00
2026-08-19-$0.05 M0.00
2026-08-18-$0.04 M0.00
2026-08-17$0.02 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על GUNZ

סחור ב GUNZ (GUN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב GUNZ מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGUN
$0.003207
$0.003207$0.003207
+2.00%
23.25M (USDT)
/USDCGUN
$0.003206
$0.003206$0.003206
+1.71%
18.31M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GUN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GUN
GUN
USD
USD

1 GUN = 0.003205 USD

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