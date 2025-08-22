עוד על GULL

Gull ai סֵמֶל

Gull ai מְחִיר(GULL)

1 GULL ל USDמחיר חי:

$0.000264
$0.000264$0.000264
-0.37%1D
USD
Gull ai (GULL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:21:36 (UTC+8)

Gull ai (GULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000264
$ 0.000264$ 0.000264
24 שעות נמוך
$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003
גבוה 24 שעות

$ 0.000264
$ 0.000264$ 0.000264

$ 0.0003
$ 0.0003$ 0.0003

--
----

--
----

0.00%

-0.37%

+34.69%

+34.69%

Gull ai (GULL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000264. במהלך 24 השעות האחרונות, GULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000264 לבין שיא של $ 0.0003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GULL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+34.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gull ai (GULL) מידע שוק

--
----

$ 13.00
$ 13.00$ 13.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

שווי השוק הנוכחי של Gull ai הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 13.00. ההיצע במחזור של GULL הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Gull ai (GULL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gull aiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000098-0.37%
30 ימים$ -0.000084-24.14%
60 ימים$ -0.000393-59.82%
90 ימים$ -0.001016-79.38%
Gull ai שינוי מחיר היום

היום,GULL רשם שינוי של $ -0.00000098 (-0.37%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gull ai שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000084 (-24.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gull ai שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GULL ראה שינוי של $ -0.000393 (-59.82%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gull ai שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001016 (-79.38%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gull ai (GULL)?

בדוק את Gull ai עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGull ai (GULL)

Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance.

Gull ai זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gull aiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGULL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gull aiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGull ai לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gull aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gull ai (GULL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gull ai (GULL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gull ai.

בדוק את Gull ai תחזית המחיר עכשיו‏!

Gull ai (GULL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gull ai (GULL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GULL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gull ai (GULL)

מחפש איך לקנותGull ai? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gull aiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GULL למטבעות מקומיים

1 Gull ai(GULL) ל VND
6.94716
1 Gull ai(GULL) ל AUD
A$0.00040392
1 Gull ai(GULL) ל GBP
0.00019536
1 Gull ai(GULL) ל EUR
0.0002244
1 Gull ai(GULL) ל USD
$0.000264
1 Gull ai(GULL) ל MYR
RM0.0011088
1 Gull ai(GULL) ל TRY
0.01081872
1 Gull ai(GULL) ל JPY
¥0.038808
1 Gull ai(GULL) ל ARS
ARS$0.348744
1 Gull ai(GULL) ל RUB
0.02134176
1 Gull ai(GULL) ל INR
0.0231132
1 Gull ai(GULL) ל IDR
Rp4.25806392
1 Gull ai(GULL) ל KRW
0.36615744
1 Gull ai(GULL) ל PHP
0.0149556
1 Gull ai(GULL) ל EGP
￡E.0.01280136
1 Gull ai(GULL) ל BRL
R$0.00143352
1 Gull ai(GULL) ל CAD
C$0.00036432
1 Gull ai(GULL) ל BDT
0.03211824
1 Gull ai(GULL) ל NGN
0.4036692
1 Gull ai(GULL) ל COP
$1.06023984
1 Gull ai(GULL) ל ZAR
R.0.0046332
1 Gull ai(GULL) ל UAH
0.0109428
1 Gull ai(GULL) ל VES
Bs0.036696
1 Gull ai(GULL) ל CLP
$0.25344
1 Gull ai(GULL) ל PKR
Rs0.07484928
1 Gull ai(GULL) ל KZT
0.14125056
1 Gull ai(GULL) ל THB
฿0.00855888
1 Gull ai(GULL) ל TWD
NT$0.00804672
1 Gull ai(GULL) ל AED
د.إ0.00096888
1 Gull ai(GULL) ל CHF
Fr0.0002112
1 Gull ai(GULL) ל HKD
HK$0.00206184
1 Gull ai(GULL) ל AMD
֏0.10106976
1 Gull ai(GULL) ל MAD
.د.م0.002376
1 Gull ai(GULL) ל MXN
$0.00491832
1 Gull ai(GULL) ל SAR
ريال0.00099
1 Gull ai(GULL) ל PLN
0.00096096
1 Gull ai(GULL) ל RON
лв0.00114048
1 Gull ai(GULL) ל SEK
kr0.00251064
1 Gull ai(GULL) ל BGN
лв0.00044088
1 Gull ai(GULL) ל HUF
Ft0.08967288
1 Gull ai(GULL) ל CZK
0.00553608
1 Gull ai(GULL) ל KWD
د.ك0.00008052
1 Gull ai(GULL) ל ILS
0.00088968
1 Gull ai(GULL) ל AOA
Kz0.24065448
1 Gull ai(GULL) ל BHD
.د.ب0.000099528
1 Gull ai(GULL) ל BMD
$0.000264
1 Gull ai(GULL) ל DKK
kr0.00168168
1 Gull ai(GULL) ל HNL
L0.00691152
1 Gull ai(GULL) ל MUR
0.01204896
1 Gull ai(GULL) ל NAD
$0.00462792
1 Gull ai(GULL) ל NOK
kr0.00266376
1 Gull ai(GULL) ל NZD
$0.0004488
1 Gull ai(GULL) ל PAB
B/.0.000264
1 Gull ai(GULL) ל PGK
K0.00111408
1 Gull ai(GULL) ל QAR
ر.ق0.00095832
1 Gull ai(GULL) ל RSD
дин.0.02643168

Gull ai מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gull ai, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרGull ai הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gull ai

כמה שווה Gull ai (GULL) היום?
החי GULLהמחיר ב USD הוא 0.000264 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GULL ל USD?
המחיר הנוכחי של GULL ל USD הוא $ 0.000264. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gull ai?
שווי השוק של GULL הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GULL?
ההיצע במחזור של GULL הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GULL?
‏‏GULL השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GULL?
GULL ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GULL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GULL הוא $ 13.00 USD.
האם GULL יעלה השנה?
GULL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GULL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:21:36 (UTC+8)

Gull ai (GULL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

