Game tree Coin (GTCOIN) מידע GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG. אתר רשמי: https://gametree.io/ מסמך לבן: https://gametree.io/paper/Gametree_WP_EN.pdf סייר בלוקים: https://scope.klaytn.com/token/0xa17a000e0c251b429ca0485e1d0d4503881e7bb6 קנה GTCOINעכשיו!

Game tree Coin (GTCOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Game tree Coin (GTCOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 440.00K $ 440.00K $ 440.00K שיא כל הזמנים: $ 0.60323 $ 0.60323 $ 0.60323 שפל כל הזמנים: $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 $ 0.000052780335854834 מחיר נוכחי: $ 0.000044 $ 0.000044 $ 0.000044 למידע נוסף על Game tree Coin (GTCOIN) מחיר

Game tree Coin (GTCOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Game tree Coin (GTCOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GTCOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GTCOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GTCOINטוקניומיקה, חקרו אתGTCOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Game tree Coin (GTCOIN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GTCOINעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GTCOIN עכשיו את היסטוריית המחירים!

