Game tree Coin (GTCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000375. במהלך 24 השעות האחרונות, GTCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000375 לבין שיא של $ 0.0000375, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5980753134618705, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000052780335854834.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GTCOIN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+30.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Game tree Coin (GTCOIN) מידע שוק
No.7440
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 375.00K
$ 375.00K$ 375.00K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
KLAY
שווי השוק הנוכחי של Game tree Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של GTCOIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 375.00K.
Game tree Coin (GTCOIN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Game tree Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.0000064
-14.58%
60 ימים
$ -0.0000301
-44.53%
90 ימים
$ -0.0000335
-47.19%
Game tree Coin שינוי מחיר היום
היום,GTCOIN רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Game tree Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000064 (-14.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Game tree Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GTCOIN ראה שינוי של $ -0.0000301 (-44.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Game tree Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000335 (-47.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG.
Game tree Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Game tree Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
Game tree Coinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Game tree Coin (GTCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Game tree Coin (GTCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Game tree Coin.
הבנת הטוקנומיקה של Game tree Coin (GTCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GTCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
