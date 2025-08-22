עוד על GTCOIN

Game tree Coin סֵמֶל

Game tree Coin מְחִיר(GTCOIN)

1 GTCOIN ל USDמחיר חי:

$0.0000375
$0.0000375$0.0000375
0.00%1D
USD
Game tree Coin (GTCOIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:54:39 (UTC+8)

Game tree Coin (GTCOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000375
$ 0.0000375$ 0.0000375
24 שעות נמוך
$ 0.0000375
$ 0.0000375$ 0.0000375
גבוה 24 שעות

$ 0.0000375
$ 0.0000375$ 0.0000375

$ 0.0000375
$ 0.0000375$ 0.0000375

$ 0.5980753134618705
$ 0.5980753134618705$ 0.5980753134618705

$ 0.000052780335854834
$ 0.000052780335854834$ 0.000052780335854834

0.00%

0.00%

+30.66%

+30.66%

Game tree Coin (GTCOIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000375. במהלך 24 השעות האחרונות, GTCOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000375 לבין שיא של $ 0.0000375, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTCOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5980753134618705, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000052780335854834.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GTCOIN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+30.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Game tree Coin (GTCOIN) מידע שוק

No.7440

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 375.00K
$ 375.00K$ 375.00K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

KLAY

שווי השוק הנוכחי של Game tree Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של GTCOIN הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 375.00K.

Game tree Coin (GTCOIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Game tree Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.0000064-14.58%
60 ימים$ -0.0000301-44.53%
90 ימים$ -0.0000335-47.19%
Game tree Coin שינוי מחיר היום

היום,GTCOIN רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Game tree Coin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000064 (-14.58%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Game tree Coin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GTCOIN ראה שינוי של $ -0.0000301 (-44.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Game tree Coin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000335 (-47.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Game tree Coin (GTCOIN)?

בדוק את Game tree Coin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGame tree Coin (GTCOIN)

GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG.

Game tree Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Game tree Coinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGTCOIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Game tree Coinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGame tree Coin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Game tree Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Game tree Coin (GTCOIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Game tree Coin (GTCOIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Game tree Coin.

בדוק את Game tree Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

Game tree Coin (GTCOIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Game tree Coin (GTCOIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GTCOIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Game tree Coin (GTCOIN)

מחפש איך לקנותGame tree Coin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Game tree Coinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GTCOIN למטבעות מקומיים

1 Game tree Coin(GTCOIN) ל VND
0.9868125
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל AUD
A$0.00005775
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל GBP
0.00002775
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל EUR
0.000031875
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל USD
$0.0000375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל MYR
RM0.0001575
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל TRY
0.001537125
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל JPY
¥0.0055125
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל ARS
ARS$0.0495375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל RUB
0.003022125
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל INR
0.003283125
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל IDR
Rp0.614754
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל KRW
0.052011
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל PHP
0.002127375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל EGP
￡E.0.001818
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל BRL
R$0.000204
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל CAD
C$0.00005175
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל BDT
0.00452025
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל NGN
0.057251625
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל COP
$0.15
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל ZAR
R.0.000657375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל UAH
0.001536
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל VES
Bs0.00525
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל CLP
$0.0359625
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל PKR
Rs0.010545375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל KZT
0.0199785
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל THB
฿0.0012165
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל TWD
NT$0.001141875
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל AED
د.إ0.000137625
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל CHF
Fr0.00003
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל HKD
HK$0.000292875
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל AMD
֏0.014199
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל MAD
.د.م0.000336375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל MXN
$0.000699
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל SAR
ريال0.000140625
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל PLN
0.0001365
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל RON
лв0.000162
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל SEK
kr0.000357
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל BGN
лв0.000062625
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל HUF
Ft0.012737625
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל CZK
0.00078675
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל KWD
د.ك0.0000114375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל ILS
0.00012675
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל AOA
Kz0.034183875
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל BHD
.د.ب0.0000141375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל BMD
$0.0000375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל DKK
kr0.00023925
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל HNL
L0.000972375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל MUR
0.0017115
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל NAD
$0.0006555
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל NOK
kr0.00037875
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל NZD
$0.00006375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל PAB
B/.0.0000375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל PGK
K0.00015675
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל QAR
ر.ق0.000135375
1 Game tree Coin(GTCOIN) ל RSD
дин.0.00375525

Game tree Coin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Game tree Coin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGame tree Coin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Game tree Coin

כמה שווה Game tree Coin (GTCOIN) היום?
החי GTCOINהמחיר ב USD הוא 0.0000375 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GTCOIN ל USD?
המחיר הנוכחי של GTCOIN ל USD הוא $ 0.0000375. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Game tree Coin?
שווי השוק של GTCOIN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GTCOIN?
ההיצע במחזור של GTCOIN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GTCOIN?
‏‏GTCOIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5980753134618705 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GTCOIN?
GTCOIN ‏‏רשם מחירATL של 0.000052780335854834 USD.
מהו נפח המסחר של GTCOIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GTCOIN הוא $ 0.00 USD.
האם GTCOIN יעלה השנה?
GTCOIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GTCOIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:54:39 (UTC+8)

חדשות חמות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

