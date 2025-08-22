עוד על GTCAI

GTCAI מידע על מחיר

GTCAI מסמך לבן

GTCAI אתר רשמי

GTCAI טוקניומיקה

GTCAI תחזית מחיר

GTCAI היסטוריה

GTCAI מדריך קנייה

GTCAIממיר מטבעות לפיאט

GTCAI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

GTC AI סֵמֶל

GTC AI מְחִיר(GTCAI)

1 GTCAI ל USDמחיר חי:

$0.000049
$0.000049$0.000049
-7.54%1D
USD
GTC AI (GTCAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:54:31 (UTC+8)

GTC AI (GTCAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000049
$ 0.000049$ 0.000049
24 שעות נמוך
$ 0.000053
$ 0.000053$ 0.000053
גבוה 24 שעות

$ 0.000049
$ 0.000049$ 0.000049

$ 0.000053
$ 0.000053$ 0.000053

--
----

--
----

0.00%

-7.53%

+2.08%

+2.08%

GTC AI (GTCAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000049. במהלך 24 השעות האחרונות, GTCAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000049 לבין שיא של $ 0.000053, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GTCAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GTCAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GTC AI (GTCAI) מידע שוק

--
----

$ 256.06
$ 256.06$ 256.06

$ 490.00K
$ 490.00K$ 490.00K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של GTC AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 256.06. ההיצע במחזור של GTCAI הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 490.00K.

GTC AI (GTCAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GTC AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000004-7.53%
30 ימים$ -0.000001-2.00%
60 ימים$ -0.000001-2.00%
90 ימים$ -0.000021-30.00%
GTC AI שינוי מחיר היום

היום,GTCAI רשם שינוי של $ -0.000004 (-7.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GTC AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000001 (-2.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GTC AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GTCAI ראה שינוי של $ -0.000001 (-2.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GTC AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000021 (-30.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GTC AI (GTCAI)?

בדוק את GTC AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGTC AI (GTCAI)

GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform.

GTC AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GTC AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGTCAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GTC AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGTC AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GTC AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GTC AI (GTCAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GTC AI (GTCAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GTC AI.

בדוק את GTC AI תחזית המחיר עכשיו‏!

GTC AI (GTCAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GTC AI (GTCAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GTCAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GTC AI (GTCAI)

מחפש איך לקנותGTC AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GTC AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GTCAI למטבעות מקומיים

1 GTC AI(GTCAI) ל VND
1.289435
1 GTC AI(GTCAI) ל AUD
A$0.00007546
1 GTC AI(GTCAI) ל GBP
0.00003626
1 GTC AI(GTCAI) ל EUR
0.00004165
1 GTC AI(GTCAI) ל USD
$0.000049
1 GTC AI(GTCAI) ל MYR
RM0.0002058
1 GTC AI(GTCAI) ל TRY
0.00200851
1 GTC AI(GTCAI) ל JPY
¥0.007203
1 GTC AI(GTCAI) ל ARS
ARS$0.064729
1 GTC AI(GTCAI) ל RUB
0.00394891
1 GTC AI(GTCAI) ל INR
0.00428995
1 GTC AI(GTCAI) ל IDR
Rp0.80327856
1 GTC AI(GTCAI) ל KRW
0.06796104
1 GTC AI(GTCAI) ל PHP
0.00277977
1 GTC AI(GTCAI) ל EGP
￡E.0.00237552
1 GTC AI(GTCAI) ל BRL
R$0.00026656
1 GTC AI(GTCAI) ל CAD
C$0.00006762
1 GTC AI(GTCAI) ל BDT
0.00590646
1 GTC AI(GTCAI) ל NGN
0.07480879
1 GTC AI(GTCAI) ל COP
$0.196
1 GTC AI(GTCAI) ל ZAR
R.0.00085897
1 GTC AI(GTCAI) ל UAH
0.00200704
1 GTC AI(GTCAI) ל VES
Bs0.00686
1 GTC AI(GTCAI) ל CLP
$0.046991
1 GTC AI(GTCAI) ל PKR
Rs0.01377929
1 GTC AI(GTCAI) ל KZT
0.02610524
1 GTC AI(GTCAI) ל THB
฿0.00158956
1 GTC AI(GTCAI) ל TWD
NT$0.00149205
1 GTC AI(GTCAI) ל AED
د.إ0.00017983
1 GTC AI(GTCAI) ל CHF
Fr0.0000392
1 GTC AI(GTCAI) ל HKD
HK$0.0003822
1 GTC AI(GTCAI) ל AMD
֏0.01855336
1 GTC AI(GTCAI) ל MAD
.د.م0.00043953
1 GTC AI(GTCAI) ל MXN
$0.00091336
1 GTC AI(GTCAI) ל SAR
ريال0.00018375
1 GTC AI(GTCAI) ל PLN
0.00017836
1 GTC AI(GTCAI) ל RON
лв0.00021168
1 GTC AI(GTCAI) ל SEK
kr0.00046648
1 GTC AI(GTCAI) ל BGN
лв0.00008183
1 GTC AI(GTCAI) ל HUF
Ft0.01664383
1 GTC AI(GTCAI) ל CZK
0.00102802
1 GTC AI(GTCAI) ל KWD
د.ك0.000014945
1 GTC AI(GTCAI) ל ILS
0.00016562
1 GTC AI(GTCAI) ל AOA
Kz0.04466693
1 GTC AI(GTCAI) ל BHD
.د.ب0.000018473
1 GTC AI(GTCAI) ל BMD
$0.000049
1 GTC AI(GTCAI) ל DKK
kr0.00031262
1 GTC AI(GTCAI) ל HNL
L0.00127057
1 GTC AI(GTCAI) ל MUR
0.00223636
1 GTC AI(GTCAI) ל NAD
$0.00085652
1 GTC AI(GTCAI) ל NOK
kr0.0004949
1 GTC AI(GTCAI) ל NZD
$0.0000833
1 GTC AI(GTCAI) ל PAB
B/.0.000049
1 GTC AI(GTCAI) ל PGK
K0.00020482
1 GTC AI(GTCAI) ל QAR
ر.ق0.00017689
1 GTC AI(GTCAI) ל RSD
дин.0.00490686

GTC AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של GTC AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGTC AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GTC AI

כמה שווה GTC AI (GTCAI) היום?
החי GTCAIהמחיר ב USD הוא 0.000049 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GTCAI ל USD?
המחיר הנוכחי של GTCAI ל USD הוא $ 0.000049. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GTC AI?
שווי השוק של GTCAI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GTCAI?
ההיצע במחזור של GTCAI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GTCAI?
‏‏GTCAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GTCAI?
GTCAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GTCAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GTCAI הוא $ 256.06 USD.
האם GTCAI יעלה השנה?
GTCAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GTCAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:54:31 (UTC+8)

GTC AI (GTCAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GTCAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GTCAI
GTCAI
USD
USD

1 GTCAI = 0.000049 USD

מסחרGTCAI

USDTGTCAI
$0.000049
$0.000049$0.000049
-7.53%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד