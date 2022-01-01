GTA VI (GTAVI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GTA VI (GTAVI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GTA VI (GTAVI) מידע The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto. אתר רשמי: https://gta-vi.vip/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9 קנה GTAVIעכשיו!

GTA VI (GTAVI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GTA VI (GTAVI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 609.32K $ 609.32K $ 609.32K שיא כל הזמנים: $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 מחיר נוכחי: $ 0.0000000000003009 $ 0.0000000000003009 $ 0.0000000000003009 למידע נוסף על GTA VI (GTAVI) מחיר

GTA VI (GTAVI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GTA VI (GTAVI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GTAVI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GTAVIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GTAVIטוקניומיקה, חקרו אתGTAVIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GTAVI מעוניין להוסיף את GTA VI (GTAVI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GTAVI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GTAVI ב-MEXC עכשיו!

GTA VI (GTAVI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GTAVIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GTAVI עכשיו את היסטוריית המחירים!

GTAVI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GTAVI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GTAVI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GTAVIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

