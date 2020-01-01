Goldman Sachs (Ondo) (GSON) ניתוח טכני היום דף Goldman Sachs (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GSON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Goldman Sachs (Ondo) למטה. הירשם

Goldman Sachs (Ondo) (GSON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Goldman Sachs (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה GSONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.