Grvt (GRVT) ניתוח טכני היום דף Grvt הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GRVT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Grvt למטה. הירשם

Grvt (GRVT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2787 -- -13.93% +178.70% +178.70%

Grvt אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Grvt במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 3 קנה 13 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 0 קנה 8 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 4 נייטרלי 3 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.27867 0.2786 R2 0.2786 0.27851 R1 0.27845 0.27846 PP 0.27838 0.27838 S1 0.27823 0.27829 S2 0.27816 0.27824 S3 0.27801 0.27816

Grvt אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.86M $6.07 M $6.93 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $1.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.07 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $1.96 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.01 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Grvt זרימת הון זרימת נטו פנימה GRVTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.28 2026-08-20 -$0.42 M 0.28 2026-08-19 $0.30 M 0.33 2026-08-18 $0.24 M 0.28 2026-08-17 -$0.11 M 0.28 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Grvt (GRVT) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Grvt מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDC GRVT $0.2791 $0.2791 $0.2791 -0.16% 193.36K (USDT) סַחַר / USDT GRVT $0.2787 $0.2787 $0.2787 -0.42% 10.48M (USDT) סַחַר