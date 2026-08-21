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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Grvt, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Grvt, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Grvt (GRVT) ניתוח טכני היום

Grvt (GRVT) ניתוח טכני היום

דף Grvt הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GRVT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Grvt למטה.

Grvt (GRVT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.2787---13.93%+178.70%+178.70%
למידע נוסף על Grvt מחיר

Grvt אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Grvt במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 3
קנה 13
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 0קנה 8
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 3קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.27867
0.2786
R2
0.2786
0.27851
R1
0.27845
0.27846
PP
0.27838
0.27838
S1
0.27823
0.27829
S2
0.27816
0.27824
S3
0.27801
0.27816

Grvt אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.86M
$6.07 M
$6.93 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.07 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.96 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Grvt זרימת הון

זרימת נטו פנימהGRVTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.28
2026-08-20-$0.42 M0.28
2026-08-19$0.30 M0.33
2026-08-18$0.24 M0.28
2026-08-17-$0.11 M0.28

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Grvt

סחור ב Grvt (GRVT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Grvt מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDCGRVT
$0.2791
$0.2791$0.2791
-0.16%
193.36K (USDT)
/USDTGRVT
$0.2787
$0.2787$0.2787
-0.42%
10.48M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GRVT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GRVT
GRVT
USD
USD

1 GRVT = 0.2787 USD

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