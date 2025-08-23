עוד על GRPH

Soul Graph סֵמֶל

Soul Graph מְחִיר(GRPH)

Soul Graph (GRPH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:31:44 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) מידע על מחיר (USD)

-19.82%

Soul Graph (GRPH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0025159. במהלך 24 השעות האחרונות, GRPH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0025154 לבין שיא של $ 0.0029335, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRPHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRPH השתנה ב -7.39% במהלך השעה האחרונה, -14.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Soul Graph (GRPH) מידע שוק

SOL

שווי השוק הנוכחי של Soul Graph הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.27K. ההיצע במחזור של GRPH הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Soul Graph (GRPH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Soul Graphהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000409565-14.00%
30 ימים$ -0.0009933-28.31%
60 ימים$ -0.0048969-66.07%
90 ימים$ -0.0014002-35.76%
Soul Graph שינוי מחיר היום

היום,GRPH רשם שינוי של $ -0.000409565 (-14.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Soul Graph שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0009933 (-28.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Soul Graph שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GRPH ראה שינוי של $ -0.0048969 (-66.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Soul Graph שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0014002 (-35.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Soul Graph (GRPH)?

בדוק את Soul Graph עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSoul Graph (GRPH)

Soulgraph is an agent infrastructure platform that makes agent personalities feel real and memorable.

Soul Graph זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Soul Graphההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

Soul Graphתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Soul Graph (GRPH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Soul Graph (GRPH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Soul Graph.

בדוק את Soul Graph תחזית המחיר עכשיו‏!

Soul Graph (GRPH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Soul Graph (GRPH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GRPH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Soul Graph (GRPH)

מחפש איך לקנותSoul Graph? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Soul Graphב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GRPH למטבעות מקומיים

Soul Graph מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Soul Graph, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Soul Graph

כמה שווה Soul Graph (GRPH) היום?
החי GRPHהמחיר ב USD הוא 0.0025159 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GRPH ל USD?
המחיר הנוכחי של GRPH ל USD הוא $ 0.0025159. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Soul Graph?
שווי השוק של GRPH הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GRPH?
ההיצע במחזור של GRPH הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GRPH?
‏‏GRPH השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GRPH?
GRPH ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GRPH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GRPH הוא $ 54.27K USD.
האם GRPH יעלה השנה?
GRPH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GRPH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Soul Graph (GRPH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

