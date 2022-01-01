GROK AI (GROKAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GROK AI (GROKAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GROK AI (GROKAI) מידע GRŌK AI, the cryptocurrency with a twist of humor and a dash of rebelliousness, is here to redefine the meme coin game. Named after the legendary AI from "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy," GRŌK AI brings a fresh, witty, and tech-savvy approach to the world of crypto. אתר רשמי: https://groketh.site/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3d05a25ce244AF92f883e79175682d5060eD4128 קנה GROKAIעכשיו!

GROK AI (GROKAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GROK AI (GROKAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 420,690.00T $ 420,690.00T $ 420,690.00T אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 883.45 $ 883.45 $ 883.45 שיא כל הזמנים: $ 0.0000000000024174 $ 0.0000000000024174 $ 0.0000000000024174 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000000000000021 $ 0.0000000000000021 $ 0.0000000000000021 למידע נוסף על GROK AI (GROKAI) מחיר

GROK AI (GROKAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GROK AI (GROKAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GROKAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GROKAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GROKAIטוקניומיקה, חקרו אתGROKAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GROKAI מעוניין להוסיף את GROK AI (GROKAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GROKAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GROKAI ב-MEXC עכשיו!

GROK AI (GROKAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GROKAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GROKAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

GROKAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GROKAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GROKAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GROKAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

