GROK AI (GROKAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000000000000237. במהלך 24 השעות האחרונות, GROKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000000000237 לבין שיא של $ 0.0000000000000237, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GROKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GROKAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
GROK AI (GROKAI) מידע שוק
--
----
$ 7.00
$ 7.00$ 7.00
$ 9.97K
$ 9.97K$ 9.97K
--
----
420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של GROK AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.00. ההיצע במחזור של GROKAI הוא --, עם היצע כולל של 420690000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.97K.
GROK AI (GROKAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של GROK AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.0000000000000506
-68.11%
60 ימים
$ -0.0000000000000568
-70.56%
90 ימים
$ -0.0000000000000828
-77.75%
GROK AI שינוי מחיר היום
היום,GROKAI רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
GROK AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000000506 (-68.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
GROK AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GROKAI ראה שינוי של $ -0.0000000000000568 (-70.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
GROK AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000000828 (-77.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GROK AI (GROKAI)?
GRŌK AI, the cryptocurrency with a twist of humor and a dash of rebelliousness, is here to redefine the meme coin game. Named after the legendary AI from "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy," GRŌK AI brings a fresh, witty, and tech-savvy approach to the world of crypto.
GROK AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GROK AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGROKAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GROK AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGROK AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
GROK AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה GROK AI (GROKAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GROK AI (GROKAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GROK AI.
הבנת הטוקנומיקה של GROK AI (GROKAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GROKAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות GROK AI (GROKAI)
מחפש איך לקנותGROK AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GROK AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.