GROK AI מְחִיר(GROKAI)

$0.0000000000000237
0.00%
GROK AI (GROKAI) טבלת מחירים חיה
GROK AI (GROKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000000000000237
24 שעות נמוך
$ 0.0000000000000237
גבוה 24 שעות

$ 0.0000000000000237
$ 0.0000000000000237
--
--
0.00%

0.00%

-1.66%

-1.66%

GROK AI (GROKAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000000000000237. במהלך 24 השעות האחרונות, GROKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000000000237 לבין שיא של $ 0.0000000000000237, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GROKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GROKAI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

GROK AI (GROKAI) מידע שוק

--
$ 7.00
$ 7.00$ 7.00

$ 9.97K
--
420,690,000,000,000,000
ETH

שווי השוק הנוכחי של GROK AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.00. ההיצע במחזור של GROKAI הוא --, עם היצע כולל של 420690000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.97K.

GROK AI (GROKAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של GROK AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.0000000000000506-68.11%
60 ימים$ -0.0000000000000568-70.56%
90 ימים$ -0.0000000000000828-77.75%
GROK AI שינוי מחיר היום

היום,GROKAI רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

GROK AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000000506 (-68.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

GROK AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GROKAI ראה שינוי של $ -0.0000000000000568 (-70.56%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

GROK AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000000000000828 (-77.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של GROK AI (GROKAI)?

בדוק את GROK AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGROK AI (GROKAI)

GRŌK AI, the cryptocurrency with a twist of humor and a dash of rebelliousness, is here to redefine the meme coin game. Named after the legendary AI from "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy," GRŌK AI brings a fresh, witty, and tech-savvy approach to the world of crypto.

GROK AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול GROK AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

- לבדוקGROKAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים GROK AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGROK AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

GROK AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה GROK AI (GROKAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות GROK AI (GROKAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור GROK AI.

בדוק את GROK AI תחזית המחיר עכשיו‏!

GROK AI (GROKAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של GROK AI (GROKAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GROKAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות GROK AI (GROKAI)

מחפש איך לקנותGROK AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש GROK AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

למובן מעמיק יותר של GROK AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרGROK AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על GROK AI

כמה שווה GROK AI (GROKAI) היום?
החי GROKAIהמחיר ב USD הוא 0.0000000000000237 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GROKAI ל USD?
המחיר הנוכחי של GROKAI ל USD הוא $ 0.0000000000000237. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של GROK AI?
שווי השוק של GROKAI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GROKAI?
ההיצע במחזור של GROKAI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GROKAI?
‏‏GROKAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GROKAI?
GROKAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GROKAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GROKAI הוא $ 7.00 USD.
האם GROKAI יעלה השנה?
GROKAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GROKAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
GROK AI (GROKAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

