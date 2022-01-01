Green Bitcoin (GREENBTC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Green Bitcoin (GREENBTC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Green Bitcoin (GREENBTC) מידע Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. אתר רשמי: https://greenbitcoin.xyz/ מסמך לבן: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 קנה GREENBTCעכשיו!

Green Bitcoin (GREENBTC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Green Bitcoin (GREENBTC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 779.52K $ 779.52K $ 779.52K שיא כל הזמנים: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 שפל כל הזמנים: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 מחיר נוכחי: $ 0.03745 $ 0.03745 $ 0.03745 למידע נוסף על Green Bitcoin (GREENBTC) מחיר

Green Bitcoin (GREENBTC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Green Bitcoin (GREENBTC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GREENBTC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GREENBTCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GREENBTCטוקניומיקה, חקרו אתGREENBTCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Green Bitcoin (GREENBTC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GREENBTCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GREENBTC עכשיו את היסטוריית המחירים!

GREENBTC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GREENBTC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GREENBTC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GREENBTCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

