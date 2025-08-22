Green Bitcoin (GREENBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03749. במהלך 24 השעות האחרונות, GREENBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03488 לבין שיא של $ 0.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GREENBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0171436131154548, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.020483966617154122.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GREENBTC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +1.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Green Bitcoin (GREENBTC) מידע שוק
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 11.24K
$ 11.24K$ 11.24K
$ 780.35K
$ 780.35K$ 780.35K
0.00
0.00 0.00
20,814,999
20,814,999 20,814,999
20,814,999
20,814,999 20,814,999
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Green Bitcoin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.24K. ההיצע במחזור של GREENBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 20814999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 780.35K.
Green Bitcoin (GREENBTC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Green Bitcoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0004372
+1.18%
30 ימים
$ +0.00593
+18.78%
60 ימים
$ -0.02691
-41.79%
90 ימים
$ -0.03151
-45.67%
Green Bitcoin שינוי מחיר היום
היום,GREENBTC רשם שינוי של $ +0.0004372 (+1.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Green Bitcoin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00593 (+18.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Green Bitcoin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GREENBTC ראה שינוי של $ -0.02691 (-41.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Green Bitcoin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03151 (-45.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Green Bitcoin (GREENBTC)?
Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.
Green Bitcoinתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Green Bitcoin (GREENBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Green Bitcoin (GREENBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Green Bitcoin.
הבנת הטוקנומיקה של Green Bitcoin (GREENBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GREENBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
