Green Bitcoin סֵמֶל

Green Bitcoin מְחִיר(GREENBTC)

1 GREENBTC ל USDמחיר חי:

$0.03749
$0.03749$0.03749
+1.18%1D
USD
Green Bitcoin (GREENBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:20:52 (UTC+8)

Green Bitcoin (GREENBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03488
$ 0.03488$ 0.03488
24 שעות נמוך
$ 0.04
$ 0.04$ 0.04
גבוה 24 שעות

$ 0.03488
$ 0.03488$ 0.03488

$ 0.04
$ 0.04$ 0.04

$ 2.0171436131154548
$ 2.0171436131154548$ 2.0171436131154548

$ 0.020483966617154122
$ 0.020483966617154122$ 0.020483966617154122

+0.02%

+1.18%

-0.75%

-0.75%

Green Bitcoin (GREENBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.03749. במהלך 24 השעות האחרונות, GREENBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03488 לבין שיא של $ 0.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GREENBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.0171436131154548, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.020483966617154122.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GREENBTC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, +1.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Green Bitcoin (GREENBTC) מידע שוק

No.7921

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.24K
$ 11.24K$ 11.24K

$ 780.35K
$ 780.35K$ 780.35K

0.00
0.00 0.00

20,814,999
20,814,999 20,814,999

20,814,999
20,814,999 20,814,999

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Green Bitcoin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 11.24K. ההיצע במחזור של GREENBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 20814999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 780.35K.

Green Bitcoin (GREENBTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Green Bitcoinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0004372+1.18%
30 ימים$ +0.00593+18.78%
60 ימים$ -0.02691-41.79%
90 ימים$ -0.03151-45.67%
Green Bitcoin שינוי מחיר היום

היום,GREENBTC רשם שינוי של $ +0.0004372 (+1.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Green Bitcoin שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00593 (+18.78%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Green Bitcoin שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GREENBTC ראה שינוי של $ -0.02691 (-41.79%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Green Bitcoin שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03151 (-45.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Green Bitcoin (GREENBTC)?

בדוק את Green Bitcoin עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGreen Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Green Bitcoin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Green Bitcoinההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGREENBTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Green Bitcoinאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGreen Bitcoin לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Green Bitcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Green Bitcoin (GREENBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Green Bitcoin (GREENBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Green Bitcoin.

בדוק את Green Bitcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

Green Bitcoin (GREENBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Green Bitcoin (GREENBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GREENBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Green Bitcoin (GREENBTC)

מחפש איך לקנותGreen Bitcoin? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Green Bitcoinב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GREENBTC למטבעות מקומיים

Green Bitcoin מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Green Bitcoin, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGreen Bitcoin הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Green Bitcoin

כמה שווה Green Bitcoin (GREENBTC) היום?
החי GREENBTCהמחיר ב USD הוא 0.03749 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GREENBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של GREENBTC ל USD הוא $ 0.03749. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Green Bitcoin?
שווי השוק של GREENBTC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GREENBTC?
ההיצע במחזור של GREENBTC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GREENBTC?
‏‏GREENBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 2.0171436131154548 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GREENBTC?
GREENBTC ‏‏רשם מחירATL של 0.020483966617154122 USD.
מהו נפח המסחר של GREENBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GREENBTC הוא $ 11.24K USD.
האם GREENBTC יעלה השנה?
GREENBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GREENBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:20:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

