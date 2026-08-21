GRASS (GRASS) ניתוח טכני היום דף GRASS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GRASS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GRASS למטה. הירשם

GRASS (GRASS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3219 -- -2.25% -13.43% -21.53%

GRASS אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GRASS במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 14 נייטרלי 1 קנה 11 ממוצעים נעים : מכור מכור 10 נייטרלי 0 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3223 0.3222 R2 0.3222 0.3221 R1 0.3221 0.3221 PP 0.322 0.322 S1 0.3219 0.3219 S2 0.3218 0.3219 S3 0.3217 0.3218

GRASS אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $4.07 M $4.08 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $1.40 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.40 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $2.70 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.66 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. GRASS זרימת הון זרימת נטו פנימה GRASSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.10 M 0.33 2026-08-20 -$1.29 M 0.30 2026-08-19 -$0.62 M 0.31 2026-08-18 -$0.14 M 0.32 2026-08-17 -$0.13 M 0.32 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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