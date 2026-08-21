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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GRASS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GRASS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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GRASS (GRASS) ניתוח טכני היום

GRASS (GRASS) ניתוח טכני היום

דף GRASS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GRASS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GRASS למטה.

GRASS (GRASS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3219---2.25%-13.43%-21.53%
למידע נוסף על GRASS מחיר

GRASS אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GRASS במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 14
נייטרלי 1
קנה 11
ממוצעים נעים:מכורמכור 10נייטרלי 0קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3223
0.3222
R2
0.3222
0.3221
R1
0.3221
0.3221
PP
0.322
0.322
S1
0.3219
0.3219
S2
0.3218
0.3219
S3
0.3217
0.3218

GRASS אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$4.07 M
$4.08 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.40 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.40 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.70 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.66 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

GRASS זרימת הון

זרימת נטו פנימהGRASSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.10 M0.33
2026-08-20-$1.29 M0.30
2026-08-19-$0.62 M0.31
2026-08-18-$0.14 M0.32
2026-08-17-$0.13 M0.32

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב GRASS (GRASS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב GRASS מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGRASS
$0.3218
$0.3218$0.3218
+6.13%
902.34K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GRASS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GRASS
GRASS
USD
USD

1 GRASS = 0.3219 USD

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