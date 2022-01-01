Grafi (GRAFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Grafi (GRAFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Grafi (GRAFI) מידע Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI. אתר רשמי: https://grafilab.io/home מסמך לבן: https://docs.grafilab.io/home סייר בלוקים: https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d קנה GRAFIעכשיו!

Grafi (GRAFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Grafi (GRAFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.05M $ 9.05M $ 9.05M שיא כל הזמנים: $ 0.04143 $ 0.04143 $ 0.04143 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.004311 $ 0.004311 $ 0.004311 למידע נוסף על Grafi (GRAFI) מחיר

Grafi (GRAFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Grafi (GRAFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GRAFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GRAFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GRAFIטוקניומיקה, חקרו אתGRAFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GRAFI מעוניין להוסיף את Grafi (GRAFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GRAFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GRAFI ב-MEXC עכשיו!

Grafi (GRAFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GRAFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GRAFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

GRAFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GRAFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GRAFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GRAFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

