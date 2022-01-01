GuildQB (GQB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי GuildQB (GQB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

GuildQB (GQB) מידע GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry. אתר רשמי: https://guildqb.com/ מסמך לבן: https://guildqb.gitbook.io/guildqb-wp-v1.1 סייר בלוקים: https://polygonscan.com/token/0xE319519d910E733098fb559c2B10Cb70ED854603 קנה GQBעכשיו!

GuildQB (GQB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור GuildQB (GQB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M שיא כל הזמנים: $ 0.038 $ 0.038 $ 0.038 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.000199 $ 0.000199 $ 0.000199 למידע נוסף על GuildQB (GQB) מחיר

GuildQB (GQB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של GuildQB (GQB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GQB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GQBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GQBטוקניומיקה, חקרו אתGQBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GQB מעוניין להוסיף את GuildQB (GQB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GQB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GQB ב-MEXC עכשיו!

GuildQB (GQB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GQBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GQB עכשיו את היסטוריית המחירים!

GQB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GQB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GQB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GQBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

