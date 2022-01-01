Outer Ring MMO (GQ) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Outer Ring MMO (GQ), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Outer Ring MMO (GQ) מידע Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. אתר רשמי: https://blinkgalaxy.com מסמך לבן: https://docs.blinkgalaxy.com/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 קנה GQעכשיו!

Outer Ring MMO (GQ) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Outer Ring MMO (GQ), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 379.74K $ 379.74K $ 379.74K ההיצע הכולל: $ 6.01B $ 6.01B $ 6.01B אספקה במחזור: $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (שווי מדולל מלא): $ 640.00K $ 640.00K $ 640.00K שיא כל הזמנים: $ 0.0096 $ 0.0096 $ 0.0096 שפל כל הזמנים: $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 מחיר נוכחי: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 למידע נוסף על Outer Ring MMO (GQ) מחיר

Outer Ring MMO (GQ) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Outer Ring MMO (GQ) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GQ אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GQהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GQטוקניומיקה, חקרו אתGQהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GQ מעוניין להוסיף את Outer Ring MMO (GQ) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GQ, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GQ ב-MEXC עכשיו!

Outer Ring MMO (GQ) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GQעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GQ עכשיו את היסטוריית המחירים!

GQ חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GQ עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GQ משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GQעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

