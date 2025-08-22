Outer Ring MMO (GQ) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000705. במהלך 24 השעות האחרונות, GQ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000683 לבין שיא של $ 0.0000752, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GQהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.08876742060886081, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000042983445306248.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GQ השתנה ב +0.57% במהלך השעה האחרונה, -0.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Outer Ring MMO (GQ) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Outer Ring MMO הוא $ 418.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.91K. ההיצע במחזור של GQ הוא 5.93B, עם היצע כולל של 6010333038. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 705.00K.
Outer Ring MMO (GQ) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Outer Ring MMOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000000198
-0.27%
30 ימים
$ -0.0000162
-18.69%
60 ימים
$ -0.0000044
-5.88%
90 ימים
$ -0.0000033
-4.48%
Outer Ring MMO שינוי מחיר היום
היום,GQ רשם שינוי של $ -0.000000198 (-0.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Outer Ring MMO שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000162 (-18.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Outer Ring MMO שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GQ ראה שינוי של $ -0.0000044 (-5.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Outer Ring MMO שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000033 (-4.48%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.
Outer Ring MMO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Outer Ring MMOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGQ את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Outer Ring MMOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOuter Ring MMO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.