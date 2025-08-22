מה זהOuter Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO (GQ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Outer Ring MMO (GQ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GQ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Outer Ring MMO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Outer Ring MMO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Outer Ring MMO כמה שווה Outer Ring MMO (GQ) היום? החי GQהמחיר ב USD הוא 0.0000705 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי GQ ל USD? $ 0.0000705 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של GQ ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Outer Ring MMO? שווי השוק של GQ הוא $ 418.31K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של GQ? ההיצע במחזור של GQ הוא 5.93B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GQ? ‏‏GQ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.08876742060886081 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GQ? GQ ‏‏רשם מחירATL של 0.000042983445306248 USD . מהו נפח המסחר של GQ? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GQ הוא $ 56.91K USD . האם GQ יעלה השנה? GQ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GQ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

