GPU (GPUBSC) ניתוח טכני היום דף GPU הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GPUBSC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GPU למטה. הירשם

GPU (GPUBSC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.000053 -- -93.57% -98.94% -98.94%

GPU אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GPU במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 12 נייטרלי 9 קנה 5 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 9 נייטרלי 3 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 6 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.000054 0.0000538 R2 0.0000538 0.0000536 R1 0.0000537 0.0000536 PP 0.0000535 0.0000535 S1 0.0000534 0.0000533 S2 0.0000532 0.0000533 S3 0.000053 0.0000532

GPU אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -43.97M $0.03 M $44.01 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.15 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.15 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.45 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.43 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. GPU זרימת הון זרימת נטו פנימה GPUBSCUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב GPU (GPUBSC) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב GPU מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USD1 GPUBSC $0.0000546 $0.0000546 $0.0000546 -0.54% 952.34M (USDT) סַחַר / USDT GPUBSC $0.000053 $0.000053 $0.000053 -0.92% 997.46M (USDT) סַחַר