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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GPU, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GPU, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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GPU (GPUBSC) ניתוח טכני היום

GPU (GPUBSC) ניתוח טכני היום

דף GPU הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GPUBSC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GPU למטה.

GPU (GPUBSC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.000053---93.57%-98.94%-98.94%
למידע נוסף על GPU מחיר

GPU אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GPU במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 12
נייטרלי 9
קנה 5
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 9נייטרלי 3קנה 2
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 6קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.000054
0.0000538
R2
0.0000538
0.0000536
R1
0.0000537
0.0000536
PP
0.0000535
0.0000535
S1
0.0000534
0.0000533
S2
0.0000532
0.0000533
S3
0.000053
0.0000532

GPU אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-43.97M
$0.03 M
$44.01 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.45 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.43 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

GPU זרימת הון

זרימת נטו פנימהGPUBSCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב GPU (GPUBSC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב GPU מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USD1GPUBSC
$0.0000546
$0.0000546$0.0000546
-0.54%
952.34M (USDT)
/USDTGPUBSC
$0.000053
$0.000053$0.000053
-0.92%
997.46M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GPUBSC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GPUBSC
GPUBSC
USD
USD

1 GPUBSC = 0.000053 USD

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