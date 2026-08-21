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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GoPlus Security, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על GoPlus Security, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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GoPlus Security (GPS) ניתוח טכני היום

GoPlus Security (GPS) ניתוח טכני היום

דף GoPlus Security הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GPS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GoPlus Security למטה.

GoPlus Security (GPS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.011568--+6.64%+25.11%+75.40%
למידע נוסף על GoPlus Security מחיר

GoPlus Security אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GoPlus Security במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 1
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.011578
0.011575
R2
0.011575
0.011574
R1
0.011574
0.011573
PP
0.011571
0.011571
S1
0.01157
0.01157
S2
0.011567
0.011569
S3
0.011566
0.011567

GoPlus Security אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.11M
$4.20 M
$4.32 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.50M
קניות פעילות ל-3 ימים
$9.95 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$9.45 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$29.53 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$29.51 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

GoPlus Security זרימת הון

זרימת נטו פנימהGPSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.01
2026-08-20-$0.02 M0.01
2026-08-19-$1.48 M0.01
2026-08-18$0.25 M0.02
2026-08-17$2.78 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על GoPlus Security

סחור ב GoPlus Security (GPS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב GoPlus Security מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGPS
$0.011568
$0.011568$0.011568
-3.80%
7.59M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GPS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GPS
GPS
USD
USD

1 GPS = 0.011568 USD

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