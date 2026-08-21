GoPlus Security (GPS) ניתוח טכני היום דף GoPlus Security הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GPS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GoPlus Security למטה. הירשם

GoPlus Security (GPS) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.011568 -- +6.64% +25.11% +75.40%

GoPlus Security אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של GoPlus Security במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 1 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 0 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.011578 0.011575 R2 0.011575 0.011574 R1 0.011574 0.011573 PP 0.011571 0.011571 S1 0.01157 0.01157 S2 0.011567 0.011569 S3 0.011566 0.011567

GoPlus Security אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.11M $4.20 M $4.32 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.50M קניות פעילות ל-3 ימים $9.95 M מכירות פעילות ל-3 ימים $9.45 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $29.53 M מכירות פעילות ל-7 ימים $29.51 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. GoPlus Security זרימת הון זרימת נטו פנימה GPSUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.01 2026-08-20 -$0.02 M 0.01 2026-08-19 -$1.48 M 0.01 2026-08-18 $0.25 M 0.02 2026-08-17 $2.78 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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