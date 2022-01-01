Got Guaranteed (GOTG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Got Guaranteed (GOTG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Got Guaranteed (GOTG) מידע GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution. אתר רשמי: https://gotg.world/ מסמך לבן: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d קנה GOTGעכשיו!

Got Guaranteed (GOTG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Got Guaranteed (GOTG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.48M $ 6.48M $ 6.48M שיא כל הזמנים: $ 15 $ 15 $ 15 שפל כל הזמנים: $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 מחיר נוכחי: $ 0.0036 $ 0.0036 $ 0.0036 למידע נוסף על Got Guaranteed (GOTG) מחיר

Got Guaranteed (GOTG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Got Guaranteed (GOTG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GOTG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GOTGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GOTGטוקניומיקה, חקרו אתGOTGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GOTG מעוניין להוסיף את Got Guaranteed (GOTG) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GOTG, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GOTG ב-MEXC עכשיו!

Got Guaranteed (GOTG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GOTGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GOTG עכשיו את היסטוריית המחירים!

GOTG חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GOTG עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GOTG משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GOTGעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

