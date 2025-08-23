Got Guaranteed (GOTG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003894. במהלך 24 השעות האחרונות, GOTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003894 לבין שיא של $ 0.00423, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.431504999775767, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000749738824703273.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOTG השתנה ב -7.73% במהלך השעה האחרונה, -3.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Got Guaranteed (GOTG) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Got Guaranteed הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 285.96. ההיצע במחזור של GOTG הוא 0.00, עם היצע כולל של 1800000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.01M.
Got Guaranteed (GOTG) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Got Guaranteedהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00014961
-3.69%
30 ימים
$ +0.000274
+7.56%
60 ימים
$ +0.000893
+29.75%
90 ימים
$ +0.000642
+19.74%
Got Guaranteed שינוי מחיר היום
היום,GOTG רשם שינוי של $ -0.00014961 (-3.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Got Guaranteed שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000274 (+7.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Got Guaranteed שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GOTG ראה שינוי של $ +0.000893 (+29.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Got Guaranteed שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000642 (+19.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market.
GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.
Got Guaranteed זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Got Guaranteedההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGOTG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Got Guaranteedאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGot Guaranteed לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Got Guaranteedתחזית מחיר (USD)
איך לקנות Got Guaranteed (GOTG)
מחפש איך לקנותGot Guaranteed? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Got Guaranteedב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.