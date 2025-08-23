עוד על GOTG

GOTG מידע על מחיר

GOTG מסמך לבן

GOTG אתר רשמי

GOTG טוקניומיקה

GOTG תחזית מחיר

GOTG היסטוריה

GOTG מדריך קנייה

GOTGממיר מטבעות לפיאט

GOTG ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Got Guaranteed סֵמֶל

Got Guaranteed מְחִיר(GOTG)

1 GOTG ל USDמחיר חי:

$0.003894
$0.003894$0.003894
-3.70%1D
USD
Got Guaranteed (GOTG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:31:14 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.003894
$ 0.003894$ 0.003894
24 שעות נמוך
$ 0.00423
$ 0.00423$ 0.00423
גבוה 24 שעות

$ 0.003894
$ 0.003894$ 0.003894

$ 0.00423
$ 0.00423$ 0.00423

$ 13.431504999775767
$ 13.431504999775767$ 13.431504999775767

$ 0.000749738824703273
$ 0.000749738824703273$ 0.000749738824703273

-7.73%

-3.69%

-2.65%

-2.65%

Got Guaranteed (GOTG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003894. במהלך 24 השעות האחרונות, GOTG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003894 לבין שיא של $ 0.00423, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOTGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 13.431504999775767, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000749738824703273.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOTG השתנה ב -7.73% במהלך השעה האחרונה, -3.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Got Guaranteed (GOTG) מידע שוק

No.7512

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 285.96
$ 285.96$ 285.96

$ 7.01M
$ 7.01M$ 7.01M

0.00
0.00 0.00

1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Got Guaranteed הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 285.96. ההיצע במחזור של GOTG הוא 0.00, עם היצע כולל של 1800000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.01M.

Got Guaranteed (GOTG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Got Guaranteedהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00014961-3.69%
30 ימים$ +0.000274+7.56%
60 ימים$ +0.000893+29.75%
90 ימים$ +0.000642+19.74%
Got Guaranteed שינוי מחיר היום

היום,GOTG רשם שינוי של $ -0.00014961 (-3.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Got Guaranteed שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000274 (+7.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Got Guaranteed שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GOTG ראה שינוי של $ +0.000893 (+29.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Got Guaranteed שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000642 (+19.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Got Guaranteed (GOTG)?

בדוק את Got Guaranteed עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGot Guaranteed (GOTG)

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Got Guaranteed זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Got Guaranteedההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGOTG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Got Guaranteedאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGot Guaranteed לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Got Guaranteedתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Got Guaranteed (GOTG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Got Guaranteed (GOTG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Got Guaranteed.

בדוק את Got Guaranteed תחזית המחיר עכשיו‏!

Got Guaranteed (GOTG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Got Guaranteed (GOTG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOTG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Got Guaranteed (GOTG)

מחפש איך לקנותGot Guaranteed? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Got Guaranteedב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GOTG למטבעות מקומיים

1 Got Guaranteed(GOTG) ל VND
102.47061
1 Got Guaranteed(GOTG) ל AUD
A$0.00595782
1 Got Guaranteed(GOTG) ל GBP
0.00288156
1 Got Guaranteed(GOTG) ל EUR
0.0033099
1 Got Guaranteed(GOTG) ל USD
$0.003894
1 Got Guaranteed(GOTG) ל MYR
RM0.0163548
1 Got Guaranteed(GOTG) ל TRY
0.159654
1 Got Guaranteed(GOTG) ל JPY
¥0.572418
1 Got Guaranteed(GOTG) ל ARS
ARS$5.157603
1 Got Guaranteed(GOTG) ל RUB
0.3148299
1 Got Guaranteed(GOTG) ל INR
0.3409197
1 Got Guaranteed(GOTG) ל IDR
Rp62.80644282
1 Got Guaranteed(GOTG) ל KRW
5.40829872
1 Got Guaranteed(GOTG) ל PHP
0.2205951
1 Got Guaranteed(GOTG) ל EGP
￡E.0.188859
1 Got Guaranteed(GOTG) ל BRL
R$0.02110548
1 Got Guaranteed(GOTG) ל CAD
C$0.00537372
1 Got Guaranteed(GOTG) ל BDT
0.47374404
1 Got Guaranteed(GOTG) ל NGN
5.9541207
1 Got Guaranteed(GOTG) ל COP
$15.576
1 Got Guaranteed(GOTG) ל ZAR
R.0.06841758
1 Got Guaranteed(GOTG) ל UAH
0.1614063
1 Got Guaranteed(GOTG) ל VES
Bs0.54516
1 Got Guaranteed(GOTG) ל CLP
$3.73824
1 Got Guaranteed(GOTG) ל PKR
Rs1.10402688
1 Got Guaranteed(GOTG) ל KZT
2.08344576
1 Got Guaranteed(GOTG) ל THB
฿0.12632136
1 Got Guaranteed(GOTG) ל TWD
NT$0.11868912
1 Got Guaranteed(GOTG) ל AED
د.إ0.01429098
1 Got Guaranteed(GOTG) ל CHF
Fr0.0031152
1 Got Guaranteed(GOTG) ל HKD
HK$0.03041214
1 Got Guaranteed(GOTG) ל AMD
֏1.49077896
1 Got Guaranteed(GOTG) ל MAD
.د.م0.035046
1 Got Guaranteed(GOTG) ל MXN
$0.07250628
1 Got Guaranteed(GOTG) ל SAR
ريال0.0146025
1 Got Guaranteed(GOTG) ל PLN
0.01417416
1 Got Guaranteed(GOTG) ל RON
лв0.01678314
1 Got Guaranteed(GOTG) ל SEK
kr0.03703194
1 Got Guaranteed(GOTG) ל BGN
лв0.00650298
1 Got Guaranteed(GOTG) ל HUF
Ft1.32310332
1 Got Guaranteed(GOTG) ל CZK
0.08165718
1 Got Guaranteed(GOTG) ל KWD
د.ك0.00118767
1 Got Guaranteed(GOTG) ל ILS
0.01312278
1 Got Guaranteed(GOTG) ל AOA
Kz3.54965358
1 Got Guaranteed(GOTG) ל BHD
.د.ب0.001468038
1 Got Guaranteed(GOTG) ל BMD
$0.003894
1 Got Guaranteed(GOTG) ל DKK
kr0.02480478
1 Got Guaranteed(GOTG) ל HNL
L0.10194492
1 Got Guaranteed(GOTG) ל MUR
0.17772216
1 Got Guaranteed(GOTG) ל NAD
$0.06826182
1 Got Guaranteed(GOTG) ל NOK
kr0.03929046
1 Got Guaranteed(GOTG) ל NZD
$0.0066198
1 Got Guaranteed(GOTG) ל PAB
B/.0.003894
1 Got Guaranteed(GOTG) ל PGK
K0.01643268
1 Got Guaranteed(GOTG) ל QAR
ر.ق0.01413522
1 Got Guaranteed(GOTG) ל RSD
дин.0.38971152

Got Guaranteed מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Got Guaranteed, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGot Guaranteed הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Got Guaranteed

כמה שווה Got Guaranteed (GOTG) היום?
החי GOTGהמחיר ב USD הוא 0.003894 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOTG ל USD?
המחיר הנוכחי של GOTG ל USD הוא $ 0.003894. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Got Guaranteed?
שווי השוק של GOTG הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOTG?
ההיצע במחזור של GOTG הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOTG?
‏‏GOTG השיג מחיר שיא (ATH) של 13.431504999775767 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOTG?
GOTG ‏‏רשם מחירATL של 0.000749738824703273 USD.
מהו נפח המסחר של GOTG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOTG הוא $ 285.96 USD.
האם GOTG יעלה השנה?
GOTG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOTG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:31:14 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GOTG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GOTG
GOTG
USD
USD

1 GOTG = 0.003894 USD

מסחרGOTG

USDTGOTG
$0.003894
$0.003894$0.003894
-3.69%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד