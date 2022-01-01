gorilla (GORILLABSC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי gorilla (GORILLABSC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

gorilla (GORILLABSC) מידע $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. אתר רשמי: https://gorillabsc.vip סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 קנה GORILLABSCעכשיו!

gorilla (GORILLABSC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור gorilla (GORILLABSC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M שיא כל הזמנים: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 שפל כל הזמנים: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 מחיר נוכחי: $ 0.005408 $ 0.005408 $ 0.005408 למידע נוסף על gorilla (GORILLABSC) מחיר

gorilla (GORILLABSC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של gorilla (GORILLABSC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GORILLABSC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GORILLABSCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GORILLABSCטוקניומיקה, חקרו אתGORILLABSCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

gorilla (GORILLABSC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GORILLABSCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GORILLABSC עכשיו את היסטוריית המחירים!

GORILLABSC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GORILLABSC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GORILLABSC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GORILLABSCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

