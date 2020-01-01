Alphabet xStock (GOOGLX) ניתוח טכני היום דף Alphabet xStock הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GOOGLX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Alphabet xStock למטה. הירשם

Alphabet xStock (GOOGLX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Alphabet xStock זרימת הון זרימת נטו פנימה GOOGLXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.