Alphabet Class A (GOOGLON) ניתוח טכני היום דף Alphabet Class A הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GOOGLON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Alphabet Class A למטה. הירשם

Alphabet Class A (GOOGLON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Alphabet Class A זרימת הון זרימת נטו פנימה GOOGLONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.