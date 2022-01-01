Guild of Guardians (GOG) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Guild of Guardians (GOG), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Guild of Guardians (GOG) מידע Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions. אתר רשמי: https://www.guildofguardians.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.guildofguardians.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9AB7bb7FdC60f4357ECFef43986818A2A3569c62 קנה GOGעכשיו!

Guild of Guardians (GOG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Guild of Guardians (GOG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.59M $ 7.59M $ 7.59M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 775.97M $ 775.97M $ 775.97M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M שיא כל הזמנים: $ 0.17695 $ 0.17695 $ 0.17695 שפל כל הזמנים: $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 מחיר נוכחי: $ 0.009779 $ 0.009779 $ 0.009779

Guild of Guardians (GOG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Guild of Guardians (GOG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GOG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GOGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GOGטוקניומיקה, חקרו אתGOGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Guild of Guardians (GOG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GOGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

