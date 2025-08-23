עוד על GOG

GOG מידע על מחיר

GOG מסמך לבן

GOG אתר רשמי

GOG טוקניומיקה

GOG תחזית מחיר

GOG היסטוריה

GOG מדריך קנייה

GOGממיר מטבעות לפיאט

GOG ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Guild of Guardians סֵמֶל

Guild of Guardians מְחִיר(GOG)

1 GOG ל USDמחיר חי:

$0.01137
$0.01137$0.01137
+1.97%1D
USD
Guild of Guardians (GOG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:43:17 (UTC+8)

Guild of Guardians (GOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01103
$ 0.01103$ 0.01103
24 שעות נמוך
$ 0.01148
$ 0.01148$ 0.01148
גבוה 24 שעות

$ 0.01103
$ 0.01103$ 0.01103

$ 0.01148
$ 0.01148$ 0.01148

$ 2.805
$ 2.805$ 2.805

$ 0.008857520737783307
$ 0.008857520737783307$ 0.008857520737783307

+1.33%

+1.97%

-2.91%

-2.91%

Guild of Guardians (GOG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01137. במהלך 24 השעות האחרונות, GOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01103 לבין שיא של $ 0.01148, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.805, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.008857520737783307.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOG השתנה ב +1.33% במהלך השעה האחרונה, +1.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Guild of Guardians (GOG) מידע שוק

No.1219

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

$ 51.89K
$ 51.89K$ 51.89K

$ 11.37M
$ 11.37M$ 11.37M

775.97M
775.97M 775.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

77.59%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Guild of Guardians הוא $ 8.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 51.89K. ההיצע במחזור של GOG הוא 775.97M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.37M.

Guild of Guardians (GOG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Guild of Guardiansהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0002197+1.97%
30 ימים$ -0.00168-12.88%
60 ימים$ -0.01235-52.07%
90 ימים$ -0.03936-77.59%
Guild of Guardians שינוי מחיר היום

היום,GOG רשם שינוי של $ +0.0002197 (+1.97%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Guild of Guardians שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00168 (-12.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Guild of Guardians שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GOG ראה שינוי של $ -0.01235 (-52.07%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Guild of Guardians שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03936 (-77.59%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Guild of Guardians (GOG)?

בדוק את Guild of Guardians עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGuild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.

Guild of Guardians זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Guild of Guardiansההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGOG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Guild of Guardiansאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGuild of Guardians לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Guild of Guardiansתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Guild of Guardians (GOG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Guild of Guardians (GOG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Guild of Guardians.

בדוק את Guild of Guardians תחזית המחיר עכשיו‏!

Guild of Guardians (GOG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Guild of Guardians (GOG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Guild of Guardians (GOG)

מחפש איך לקנותGuild of Guardians? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Guild of Guardiansב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GOG למטבעות מקומיים

1 Guild of Guardians(GOG) ל VND
299.20155
1 Guild of Guardians(GOG) ל AUD
A$0.0173961
1 Guild of Guardians(GOG) ל GBP
0.0084138
1 Guild of Guardians(GOG) ל EUR
0.0096645
1 Guild of Guardians(GOG) ל USD
$0.01137
1 Guild of Guardians(GOG) ל MYR
RM0.047754
1 Guild of Guardians(GOG) ל TRY
0.4660563
1 Guild of Guardians(GOG) ל JPY
¥1.67139
1 Guild of Guardians(GOG) ל ARS
ARS$15.2617236
1 Guild of Guardians(GOG) ל RUB
0.9176727
1 Guild of Guardians(GOG) ל INR
0.9951024
1 Guild of Guardians(GOG) ל IDR
Rp183.3870711
1 Guild of Guardians(GOG) ל KRW
15.7915656
1 Guild of Guardians(GOG) ל PHP
0.6441105
1 Guild of Guardians(GOG) ל EGP
￡E.0.5515587
1 Guild of Guardians(GOG) ל BRL
R$0.061398
1 Guild of Guardians(GOG) ל CAD
C$0.0156906
1 Guild of Guardians(GOG) ל BDT
1.3832742
1 Guild of Guardians(GOG) ל NGN
17.3852985
1 Guild of Guardians(GOG) ל COP
$45.48
1 Guild of Guardians(GOG) ל ZAR
R.0.1997709
1 Guild of Guardians(GOG) ל UAH
0.4712865
1 Guild of Guardians(GOG) ל VES
Bs1.5918
1 Guild of Guardians(GOG) ל CLP
$10.90383
1 Guild of Guardians(GOG) ל PKR
Rs3.2236224
1 Guild of Guardians(GOG) ל KZT
6.0834048
1 Guild of Guardians(GOG) ל THB
฿0.3685017
1 Guild of Guardians(GOG) ל TWD
NT$0.3463302
1 Guild of Guardians(GOG) ל AED
د.إ0.0417279
1 Guild of Guardians(GOG) ל CHF
Fr0.009096
1 Guild of Guardians(GOG) ל HKD
HK$0.0887997
1 Guild of Guardians(GOG) ל AMD
֏4.3528908
1 Guild of Guardians(GOG) ל MAD
.د.م0.10233
1 Guild of Guardians(GOG) ל MXN
$0.2110272
1 Guild of Guardians(GOG) ל SAR
ريال0.0426375
1 Guild of Guardians(GOG) ל PLN
0.0413868
1 Guild of Guardians(GOG) ל RON
лв0.0490047
1 Guild of Guardians(GOG) ל SEK
kr0.1082424
1 Guild of Guardians(GOG) ל BGN
лв0.0189879
1 Guild of Guardians(GOG) ל HUF
Ft3.8606835
1 Guild of Guardians(GOG) ל CZK
0.2384289
1 Guild of Guardians(GOG) ל KWD
د.ك0.00346785
1 Guild of Guardians(GOG) ל ILS
0.0382032
1 Guild of Guardians(GOG) ל AOA
Kz10.3645509
1 Guild of Guardians(GOG) ל BHD
.د.ب0.00428649
1 Guild of Guardians(GOG) ל BMD
$0.01137
1 Guild of Guardians(GOG) ל DKK
kr0.0724269
1 Guild of Guardians(GOG) ל HNL
L0.2976666
1 Guild of Guardians(GOG) ל MUR
0.5189268
1 Guild of Guardians(GOG) ל NAD
$0.1993161
1 Guild of Guardians(GOG) ל NOK
kr0.1144959
1 Guild of Guardians(GOG) ל NZD
$0.019329
1 Guild of Guardians(GOG) ל PAB
B/.0.01137
1 Guild of Guardians(GOG) ל PGK
K0.0479814
1 Guild of Guardians(GOG) ל QAR
ر.ق0.0412731
1 Guild of Guardians(GOG) ל RSD
дин.1.138137

Guild of Guardians מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Guild of Guardians, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGuild of Guardians הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Guild of Guardians

כמה שווה Guild of Guardians (GOG) היום?
החי GOGהמחיר ב USD הוא 0.01137 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOG ל USD?
המחיר הנוכחי של GOG ל USD הוא $ 0.01137. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Guild of Guardians?
שווי השוק של GOG הוא $ 8.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOG?
ההיצע במחזור של GOG הוא 775.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOG?
‏‏GOG השיג מחיר שיא (ATH) של 2.805 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOG?
GOG ‏‏רשם מחירATL של 0.008857520737783307 USD.
מהו נפח המסחר של GOG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOG הוא $ 51.89K USD.
האם GOG יעלה השנה?
GOG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:43:17 (UTC+8)

Guild of Guardians (GOG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GOG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GOG
GOG
USD
USD

1 GOG = 0.01137 USD

מסחרGOG

USDTGOG
$0.01137
$0.01137$0.01137
+1.88%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד