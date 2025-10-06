Goatcoin מחיר היום

מחיר Goatcoin (GOATCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001215, עם שינוי של 25.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GOATCOIN ל USD הוא $ 0.0001215 לכל GOATCOIN.

Goatcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- GOATCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, GOATCOIN סחר בין $ 0.0000939 (נמוך) ל $ 0.0001716 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, GOATCOIN נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו -37.25% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.35K.

Goatcoin (GOATCOIN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 58.35K$ 58.35K $ 58.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

