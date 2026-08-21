Goatseus Maximus (GOAT) ניתוח טכני היום דף Goatseus Maximus הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GOAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Goatseus Maximus למטה. הירשם

Goatseus Maximus (GOAT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01502 -- +14.83% +10.93% -11.50%

Goatseus Maximus אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Goatseus Maximus במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 9 נייטרלי 3 קנה 14 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 7 נייטרלי 1 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01506 0.01505 R2 0.01505 0.01505 R1 0.01505 0.01505 PP 0.01504 0.01504 S1 0.01504 0.01504 S2 0.01503 0.01504 S3 0.01503 0.01503

Goatseus Maximus אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.95M $15.88 M $16.83 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.27 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.25 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.36 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.34 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Goatseus Maximus זרימת הון זרימת נטו פנימה GOATUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.01 2026-08-20 $0.06 M 0.02 2026-08-19 $0.02 M 0.01 2026-08-18 $0.00 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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