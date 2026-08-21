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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Goatseus Maximus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Goatseus Maximus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Goatseus Maximus (GOAT) ניתוח טכני היום

Goatseus Maximus (GOAT) ניתוח טכני היום

דף Goatseus Maximus הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GOAT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Goatseus Maximus למטה.

Goatseus Maximus (GOAT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.01502--+14.83%+10.93%-11.50%
למידע נוסף על Goatseus Maximus מחיר

Goatseus Maximus אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Goatseus Maximus במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 3
קנה 14
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 7נייטרלי 1קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01506
0.01505
R2
0.01505
0.01505
R1
0.01505
0.01505
PP
0.01504
0.01504
S1
0.01504
0.01504
S2
0.01503
0.01504
S3
0.01503
0.01503

Goatseus Maximus אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.95M
$15.88 M
$16.83 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.27 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.25 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.36 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.34 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Goatseus Maximus זרימת הון

זרימת נטו פנימהGOATUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.02 M0.01
2026-08-20$0.06 M0.02
2026-08-19$0.02 M0.01
2026-08-18$0.00 M0.01
2026-08-17$0.00 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Goatseus Maximus

סחור ב Goatseus Maximus (GOAT) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGOAT
$0.01502
$0.01502$0.01502
-0.79%
4.87M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GOAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GOAT
GOAT
USD
USD

1 GOAT = 0.01502 USD

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