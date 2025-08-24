עוד על GO

GO מידע על מחיר

GO מסמך לבן

GO אתר רשמי

GO טוקניומיקה

GO תחזית מחיר

GO היסטוריה

GO מדריך קנייה

GOממיר מטבעות לפיאט

GO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

NodeGO Token סֵמֶל

NodeGO Token מְחִיר(GO)

1 GO ל USDמחיר חי:

$0.00046
$0.00046$0.00046
-32.35%1D
USD
NodeGO Token (GO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:09:58 (UTC+8)

NodeGO Token (GO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00036
$ 0.00036$ 0.00036
24 שעות נמוך
$ 0.00068
$ 0.00068$ 0.00068
גבוה 24 שעות

$ 0.00036
$ 0.00036$ 0.00036

$ 0.00068
$ 0.00068$ 0.00068

--
----

--
----

0.00%

-32.35%

+53.33%

+53.33%

NodeGO Token (GO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00046. במהלך 24 השעות האחרונות, GO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00036 לבין שיא של $ 0.00068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -32.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+53.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NodeGO Token (GO) מידע שוק

--
----

$ 254.95
$ 254.95$ 254.95

$ 460.00K
$ 460.00K$ 460.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של NodeGO Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 254.95. ההיצע במחזור של GO הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 460.00K.

NodeGO Token (GO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NodeGO Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00022-32.35%
30 ימים$ -0.00115-71.43%
60 ימים$ -0.00454-90.80%
90 ימים$ -0.00454-90.80%
NodeGO Token שינוי מחיר היום

היום,GO רשם שינוי של $ -0.00022 (-32.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NodeGO Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00115 (-71.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NodeGO Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GO ראה שינוי של $ -0.00454 (-90.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NodeGO Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00454 (-90.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NodeGO Token (GO)?

בדוק את NodeGO Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNodeGO Token (GO)

$GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure.

NodeGO Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NodeGO Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NodeGO Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNodeGO Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NodeGO Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NodeGO Token (GO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NodeGO Token (GO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NodeGO Token.

בדוק את NodeGO Token תחזית המחיר עכשיו‏!

NodeGO Token (GO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NodeGO Token (GO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NodeGO Token (GO)

מחפש איך לקנותNodeGO Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NodeGO Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GO למטבעות מקומיים

1 NodeGO Token(GO) ל VND
12.1049
1 NodeGO Token(GO) ל AUD
A$0.0007084
1 NodeGO Token(GO) ל GBP
0.0003404
1 NodeGO Token(GO) ל EUR
0.000391
1 NodeGO Token(GO) ל USD
$0.00046
1 NodeGO Token(GO) ל MYR
RM0.0019366
1 NodeGO Token(GO) ל TRY
0.0188692
1 NodeGO Token(GO) ל JPY
¥0.06762
1 NodeGO Token(GO) ל ARS
ARS$0.6249974
1 NodeGO Token(GO) ל RUB
0.0370024
1 NodeGO Token(GO) ל INR
0.040319
1 NodeGO Token(GO) ל IDR
Rp7.5409824
1 NodeGO Token(GO) ל KRW
0.641562
1 NodeGO Token(GO) ל PHP
0.0262062
1 NodeGO Token(GO) ל EGP
￡E.0.0223606
1 NodeGO Token(GO) ל BRL
R$0.002484
1 NodeGO Token(GO) ל CAD
C$0.0006348
1 NodeGO Token(GO) ל BDT
0.056074
1 NodeGO Token(GO) ל NGN
0.7055204
1 NodeGO Token(GO) ל COP
$1.854835
1 NodeGO Token(GO) ל ZAR
R.0.0081144
1 NodeGO Token(GO) ל UAH
0.0190348
1 NodeGO Token(GO) ל VES
Bs0.06394
1 NodeGO Token(GO) ל CLP
$0.44298
1 NodeGO Token(GO) ל PKR
Rs0.1304192
1 NodeGO Token(GO) ל KZT
0.245985
1 NodeGO Token(GO) ל THB
฿0.0149316
1 NodeGO Token(GO) ל TWD
NT$0.0140576
1 NodeGO Token(GO) ל AED
د.إ0.0016882
1 NodeGO Token(GO) ל CHF
Fr0.000368
1 NodeGO Token(GO) ל HKD
HK$0.003588
1 NodeGO Token(GO) ל AMD
֏0.1755682
1 NodeGO Token(GO) ל MAD
.د.م0.0041492
1 NodeGO Token(GO) ל MXN
$0.0085652
1 NodeGO Token(GO) ל SAR
ريال0.001725
1 NodeGO Token(GO) ל PLN
0.001679
1 NodeGO Token(GO) ל RON
лв0.0019964
1 NodeGO Token(GO) ל SEK
kr0.0044022
1 NodeGO Token(GO) ל BGN
лв0.0007682
1 NodeGO Token(GO) ל HUF
Ft0.1568324
1 NodeGO Token(GO) ל CZK
0.0096922
1 NodeGO Token(GO) ל KWD
د.ك0.0001403
1 NodeGO Token(GO) ל ILS
0.0015456
1 NodeGO Token(GO) ל AOA
Kz0.4193222
1 NodeGO Token(GO) ל BHD
.د.ب0.00017342
1 NodeGO Token(GO) ל BMD
$0.00046
1 NodeGO Token(GO) ל DKK
kr0.002944
1 NodeGO Token(GO) ל HNL
L0.0120428
1 NodeGO Token(GO) ל MUR
0.0211462
1 NodeGO Token(GO) ל NAD
$0.0081098
1 NodeGO Token(GO) ל NOK
kr0.0046644
1 NodeGO Token(GO) ל NZD
$0.000782
1 NodeGO Token(GO) ל PAB
B/.0.00046
1 NodeGO Token(GO) ל PGK
K0.0019136
1 NodeGO Token(GO) ל QAR
ر.ق0.0016744
1 NodeGO Token(GO) ל RSD
дин.0.0462668

NodeGO Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NodeGO Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNodeGO Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NodeGO Token

כמה שווה NodeGO Token (GO) היום?
החי GOהמחיר ב USD הוא 0.00046 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GO ל USD?
המחיר הנוכחי של GO ל USD הוא $ 0.00046. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NodeGO Token?
שווי השוק של GO הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GO?
ההיצע במחזור של GO הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GO?
‏‏GO השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GO?
GO ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של GO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GO הוא $ 254.95 USD.
האם GO יעלה השנה?
GO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:09:58 (UTC+8)

NodeGO Token (GO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

חדשות חמות

WLFI מפעילה את שוק הקריפטו: חווית מסחר בחוזי נצחיים לפני השוק ואירועי הטבות ב-MEXC

הפוקוס בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים כיום הוא על World Liberty Financial (WLFI). כפרויקט שמשלב תכנים פוליטיים וחדשנות בתחום ה-DeFi, WLFI עוררה עניין רחב עוד לפני השקתה. MEXC, כפלטפורמת המסחר הקריפטו המובילה בעולם, השיקה לראשונה את מסחר החוזים הנצחיים של WLFI לפני השוק, מאפשרת למשתמשים לתכנן מראש את האסטרטגיות שלהם בשוק. בנוסף, MEXC השיקה גם את אירוע WLFI Pre-Hype Fest S2, שמספק הזדמנויות תגמול משמעותיות למשתמשים החדשים.

August 24, 2025

איך לזהות את הטרנד/נarrטיב הנוכחי בשוק הקריפטו?

בעולם הקריפטו, נראטיבים מניעים גם נזילות וגם תחושת משקיעים. תפסו את הטרנד הנכון, והסיכוי שלכם להכפיל את הנכסים גדל באופן משמעותי; לכו בדרך הלא נכונה, ואתם מסכנים את עצמכם ב”קניית השיא” או במניעת תנועות פיצוי. אז איך אנחנו יודעים איזה נראטיב מוביל את השוק, ואיזה מגזר מושך הון ותשומת לב? המדריך הזה מפרט דרכים מעשיות לזיהוי טרנדים בקריפטו.

August 24, 2025

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GO
GO
USD
USD

1 GO = 0.00046 USD

מסחרGO

USDTGO
$0.00046
$0.00046$0.00046
-32.35%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד