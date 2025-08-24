NodeGO Token (GO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00046. במהלך 24 השעות האחרונות, GO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00036 לבין שיא של $ 0.00068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -32.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+53.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NodeGO Token (GO) מידע שוק
$ 254.95
$ 254.95
$ 460.00K
$ 460.00K
1,000,000,000
1,000,000,000
SOL
שווי השוק הנוכחי של NodeGO Token הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 254.95. ההיצע במחזור של GO הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 460.00K.
NodeGO Token (GO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NodeGO Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00022
-32.35%
30 ימים
$ -0.00115
-71.43%
60 ימים
$ -0.00454
-90.80%
90 ימים
$ -0.00454
-90.80%
NodeGO Token שינוי מחיר היום
היום,GO רשם שינוי של $ -0.00022 (-32.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NodeGO Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00115 (-71.43%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NodeGO Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GO ראה שינוי של $ -0.00454 (-90.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NodeGO Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00454 (-90.80%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NodeGO Token (GO)?
$GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure.
NodeGO Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NodeGO Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NodeGO Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNodeGO Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
NodeGO Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה NodeGO Token (GO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NodeGO Token (GO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NodeGO Token.
הבנת הטוקנומיקה של NodeGO Token (GO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות NodeGO Token (GO)
מחפש איך לקנותNodeGO Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NodeGO Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
