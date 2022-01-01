Gaimin (GMRX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Gaimin (GMRX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Gaimin (GMRX) מידע GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization. אתר רשמי: https://www.gaimin.io/ מסמך לבן: https://gaimin.gitbook.io/gaimin-technical-documentation סייר בלוקים: https://solscan.io/token/76VxJbMFoCXBcn2rqPQX2UsUfpupq2gVwGSq5LyYMhr2 קנה GMRXעכשיו!

Gaimin (GMRX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Gaimin (GMRX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M ההיצע הכולל: $ 99.26B $ 99.26B $ 99.26B אספקה במחזור: $ 44.42B $ 44.42B $ 44.42B FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M שיא כל הזמנים: $ 0.008602 $ 0.008602 $ 0.008602 שפל כל הזמנים: $ 0.000054478177964932 $ 0.000054478177964932 $ 0.000054478177964932 מחיר נוכחי: $ 0.000046 $ 0.000046 $ 0.000046 למידע נוסף על Gaimin (GMRX) מחיר

Gaimin (GMRX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Gaimin (GMRX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GMRX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GMRXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GMRXטוקניומיקה, חקרו אתGMRXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GMRX מעוניין להוסיף את Gaimin (GMRX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GMRX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות GMRX ב-MEXC עכשיו!

Gaimin (GMRX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GMRXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GMRX עכשיו את היסטוריית המחירים!

GMRX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GMRX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GMRX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GMRXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

