THE GAME COMPANY (GMRT) מידע The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. אתר רשמי: https://thegamecompany.ai/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e

THE GAME COMPANY (GMRT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור THE GAME COMPANY (GMRT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 704.57K $ 704.57K $ 704.57K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 262.90M $ 262.90M $ 262.90M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M שיא כל הזמנים: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 שפל כל הזמנים: $ 0.00263648123182832 $ 0.00263648123182832 $ 0.00263648123182832 מחיר נוכחי: $ 0.00268 $ 0.00268 $ 0.00268 למידע נוסף על THE GAME COMPANY (GMRT) מחיר

THE GAME COMPANY (GMRT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של THE GAME COMPANY (GMRT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של GMRT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות GMRTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את GMRTטוקניומיקה, חקרו אתGMRTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות GMRT מעוניין להוסיף את THE GAME COMPANY (GMRT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת GMRT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית.

THE GAME COMPANY (GMRT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של GMRTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה GMRT עכשיו את היסטוריית המחירים!

GMRT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן GMRT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו GMRT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה GMRTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

