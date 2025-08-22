עוד על GMRT

GMRT מידע על מחיר

GMRT מסמך לבן

GMRT אתר רשמי

GMRT טוקניומיקה

GMRT תחזית מחיר

GMRT היסטוריה

GMRT מדריך קנייה

GMRTממיר מטבעות לפיאט

GMRT ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

THE GAME COMPANY סֵמֶל

THE GAME COMPANY מְחִיר(GMRT)

1 GMRT ל USDמחיר חי:

$0.00293
$0.00293$0.00293
+3.53%1D
USD
THE GAME COMPANY (GMRT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:19:31 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00279
$ 0.00279$ 0.00279
24 שעות נמוך
$ 0.00313
$ 0.00313$ 0.00313
גבוה 24 שעות

$ 0.00279
$ 0.00279$ 0.00279

$ 0.00313
$ 0.00313$ 0.00313

$ 0.21733156824582373
$ 0.21733156824582373$ 0.21733156824582373

$ 0.002768293872416977
$ 0.002768293872416977$ 0.002768293872416977

+1.38%

+3.53%

-7.28%

-7.28%

THE GAME COMPANY (GMRT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00293. במהלך 24 השעות האחרונות, GMRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00279 לבין שיא של $ 0.00313, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.21733156824582373, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002768293872416977.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMRT השתנה ב +1.38% במהלך השעה האחרונה, +3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THE GAME COMPANY (GMRT) מידע שוק

No.2230

$ 769.70K
$ 769.70K$ 769.70K

$ 83.55K
$ 83.55K$ 83.55K

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

262.70M
262.70M 262.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

26.26%

BASE

שווי השוק הנוכחי של THE GAME COMPANY הוא $ 769.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.55K. ההיצע במחזור של GMRT הוא 262.70M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.93M.

THE GAME COMPANY (GMRT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של THE GAME COMPANYהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000999+3.53%
30 ימים$ -0.00193-39.72%
60 ימים$ -0.0016-35.33%
90 ימים$ -0.00309-51.33%
THE GAME COMPANY שינוי מחיר היום

היום,GMRT רשם שינוי של $ +0.0000999 (+3.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

THE GAME COMPANY שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00193 (-39.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

THE GAME COMPANY שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GMRT ראה שינוי של $ -0.0016 (-35.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

THE GAME COMPANY שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00309 (-51.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של THE GAME COMPANY (GMRT)?

בדוק את THE GAME COMPANY עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהTHE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

THE GAME COMPANY זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול THE GAME COMPANYההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGMRT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים THE GAME COMPANYאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTHE GAME COMPANY לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

THE GAME COMPANYתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה THE GAME COMPANY (GMRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות THE GAME COMPANY (GMRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור THE GAME COMPANY.

בדוק את THE GAME COMPANY תחזית המחיר עכשיו‏!

THE GAME COMPANY (GMRT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של THE GAME COMPANY (GMRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות THE GAME COMPANY (GMRT)

מחפש איך לקנותTHE GAME COMPANY? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש THE GAME COMPANYב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

GMRT למטבעות מקומיים

1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל VND
77.10295
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל AUD
A$0.0044829
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל GBP
0.0021389
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל EUR
0.0024905
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל USD
$0.00293
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל MYR
RM0.012306
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל TRY
0.1201007
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל JPY
¥0.43071
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל ARS
ARS$3.87053
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל RUB
0.2368905
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל INR
0.2565215
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל IDR
Rp47.2580579
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל KRW
4.0637928
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל PHP
0.1659845
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל EGP
￡E.0.1421636
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל BRL
R$0.0158806
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל CAD
C$0.0040434
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל BDT
0.3564638
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל NGN
4.4801165
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל COP
$11.7670558
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל ZAR
R.0.0514215
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל UAH
0.1214485
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל VES
Bs0.4102
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל CLP
$2.8128
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל PKR
Rs0.8307136
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל KZT
1.5676672
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל THB
฿0.0949906
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל TWD
NT$0.0892478
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל AED
د.إ0.0107531
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל CHF
Fr0.002344
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל HKD
HK$0.0228833
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל AMD
֏1.1217212
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל MAD
.د.م0.02637
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל MXN
$0.0545859
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל SAR
ريال0.0109875
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל PLN
0.0106652
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל RON
лв0.0126576
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל SEK
kr0.0278643
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל BGN
лв0.0048931
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל HUF
Ft0.9952331
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל CZK
0.0614421
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל KWD
د.ك0.00089365
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל ILS
0.0098741
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל AOA
Kz2.6709001
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל BHD
.د.ب0.00110461
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל BMD
$0.00293
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל DKK
kr0.0186641
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל HNL
L0.0767074
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל MUR
0.1337252
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל NAD
$0.0513629
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל NOK
kr0.0295637
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל NZD
$0.004981
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל PAB
B/.0.00293
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל PGK
K0.0123646
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל QAR
ر.ق0.0106359
1 THE GAME COMPANY(GMRT) ל RSD
дин.0.2933516

THE GAME COMPANY מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של THE GAME COMPANY, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרTHE GAME COMPANY הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על THE GAME COMPANY

כמה שווה THE GAME COMPANY (GMRT) היום?
החי GMRTהמחיר ב USD הוא 0.00293 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GMRT ל USD?
המחיר הנוכחי של GMRT ל USD הוא $ 0.00293. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של THE GAME COMPANY?
שווי השוק של GMRT הוא $ 769.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GMRT?
ההיצע במחזור של GMRT הוא 262.70M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GMRT?
‏‏GMRT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.21733156824582373 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GMRT?
GMRT ‏‏רשם מחירATL של 0.002768293872416977 USD.
מהו נפח המסחר של GMRT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GMRT הוא $ 83.55K USD.
האם GMRT יעלה השנה?
GMRT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GMRT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:19:31 (UTC+8)

THE GAME COMPANY (GMRT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

GMRT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GMRT
GMRT
USD
USD

1 GMRT = 0.00293 USD

מסחרGMRT

USDTGMRT
$0.00293
$0.00293$0.00293
+3.53%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד