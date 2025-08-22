THE GAME COMPANY (GMRT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00293. במהלך 24 השעות האחרונות, GMRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00279 לבין שיא של $ 0.00313, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GMRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.21733156824582373, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002768293872416977.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GMRT השתנה ב +1.38% במהלך השעה האחרונה, +3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
THE GAME COMPANY (GMRT) מידע שוק
No.2230
$ 769.70K
$ 769.70K$ 769.70K
$ 83.55K
$ 83.55K$ 83.55K
$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M
262.70M
262.70M 262.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
26.26%
BASE
שווי השוק הנוכחי של THE GAME COMPANY הוא $ 769.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.55K. ההיצע במחזור של GMRT הוא 262.70M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.93M.
THE GAME COMPANY (GMRT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של THE GAME COMPANYהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000999
+3.53%
30 ימים
$ -0.00193
-39.72%
60 ימים
$ -0.0016
-35.33%
90 ימים
$ -0.00309
-51.33%
THE GAME COMPANY שינוי מחיר היום
היום,GMRT רשם שינוי של $ +0.0000999 (+3.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
THE GAME COMPANY שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00193 (-39.72%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
THE GAME COMPANY שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GMRT ראה שינוי של $ -0.0016 (-35.33%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
THE GAME COMPANY שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00309 (-51.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של THE GAME COMPANY (GMRT)?
The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.
THE GAME COMPANY זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול THE GAME COMPANYההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGMRT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים THE GAME COMPANYאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךTHE GAME COMPANY לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
THE GAME COMPANYתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה THE GAME COMPANY (GMRT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות THE GAME COMPANY (GMRT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור THE GAME COMPANY.
הבנת הטוקנומיקה של THE GAME COMPANY (GMRT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GMRT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות THE GAME COMPANY (GMRT)
מחפש איך לקנותTHE GAME COMPANY? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש THE GAME COMPANYב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.