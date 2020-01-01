GAMEE (GMEE) ניתוח טכני היום דף GAMEE הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GMEE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של GAMEE למטה. הירשם

GAMEE (GMEE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

GAMEE זרימת הון זרימת נטו פנימה GMEEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.