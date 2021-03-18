GAMEE מחיר היום

מחיר GAMEE (GMEE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0017178, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GMEE ל ILS הוא ₪ 0.0017178 לכל GMEE.

GAMEE כרגע מדורג במקום #1417 לפי שווי שוק של ₪ 3.03M, עם היצע במחזור של 1.76B GMEE. ב‑24 השעות האחרונות, GMEE סחר בין ₪ 0.0016369 (נמוך) ל ₪ 0.0017588 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.1743371584, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0019610574147873792.

ביצועים לטווח קצר, GMEE נע ב -1.39% בשעה האחרונה ו +3.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 46.16K.

GAMEE (GMEE) מידע שוק

דירוג No.1417 שווי שוק ₪ 3.03M₪ 3.03M ₪ 3.03M נפח (24 שעות) ₪ 46.16K₪ 46.16K ₪ 46.16K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 5.46M₪ 5.46M ₪ 5.46M אספקת מחזור 1.76B 1.76B 1.76B אספקה כוללת 3,180,000,000 3,180,000,000 3,180,000,000 תאריך הנפקה 2021-03-18 00:00:00 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של GAMEE הוא ₪ 3.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 46.16K. ההיצע במחזור של GMEE הוא 1.76B, עם היצע כולל של 3180000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 5.46M.