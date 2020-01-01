SPDR Gold Shares (GLDON) ניתוח טכני היום
דף SPDR Gold Shares הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GLDON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SPDR Gold Shares למטה.
SPDR Gold Shares (GLDON) שינוי מחיר
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הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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