SPDR Gold Shares (GLDON) ניתוח טכני היום דף SPDR Gold Shares הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GLDON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של SPDR Gold Shares למטה. הירשם

SPDR Gold Shares (GLDON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

SPDR Gold Shares זרימת הון זרימת נטו פנימה GLDONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.