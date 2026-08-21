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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Giggle Fund, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Giggle Fund, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Giggle Fund (GIGGLE) ניתוח טכני היום

Giggle Fund (GIGGLE) ניתוח טכני היום

דף Giggle Fund הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GIGGLE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Giggle Fund למטה.

Giggle Fund (GIGGLE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$35.41--+5.01%+31.97%+12.19%
למידע נוסף על Giggle Fund מחיר

Giggle Fund אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Giggle Fund במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 2
קנה 13
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
35.4166
35.4033
R2
35.4033
35.3956
R1
35.3966
35.3909
PP
35.3833
35.3833
S1
35.3766
35.3756
S2
35.3633
35.3709
S3
35.3566
35.3633

Giggle Fund אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.10M
$4.33 M
$4.42 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.53 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.52 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$2.49 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$2.49 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Giggle Fund זרימת הון

זרימת נטו פנימהGIGGLEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.06 M35.27
2026-08-20-$0.58 M34.82
2026-08-19-$0.25 M33.80
2026-08-18-$0.23 M33.83
2026-08-17-$0.13 M34.17

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Giggle Fund

סחור ב Giggle Fund (GIGGLE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Giggle Fund מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGIGGLE
$35.39
$35.39$35.39
+1.49%
8.52K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GIGGLE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 35.4 USD

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