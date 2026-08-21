Giggle Fund (GIGGLE) ניתוח טכני היום דף Giggle Fund הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GIGGLE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Giggle Fund למטה. הירשם

Giggle Fund (GIGGLE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $35.41 -- +5.01% +31.97% +12.19%

Giggle Fund אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Giggle Fund במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 2 קנה 13 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 35.4166 35.4033 R2 35.4033 35.3956 R1 35.3966 35.3909 PP 35.3833 35.3833 S1 35.3766 35.3756 S2 35.3633 35.3709 S3 35.3566 35.3633

Giggle Fund אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.10M $4.33 M $4.42 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.53 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.52 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $2.49 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.49 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Giggle Fund זרימת הון זרימת נטו פנימה GIGGLEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.06 M 35.27 2026-08-20 -$0.58 M 34.82 2026-08-19 -$0.25 M 33.80 2026-08-18 -$0.23 M 33.83 2026-08-17 -$0.13 M 34.17 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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