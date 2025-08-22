Green Grey MetaGame (GGMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00074. במהלך 24 השעות האחרונות, GGMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00074 לבין שיא של $ 0.00075, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04651291458645828, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000867166293203724.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGMT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Green Grey MetaGame (GGMT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Green Grey MetaGame הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.72. ההיצע במחזור של GGMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.40M.
Green Grey MetaGame (GGMT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Green Grey MetaGameהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000997
-1.32%
30 ימים
$ +0.000018
+2.49%
60 ימים
$ +0.000147
+24.78%
90 ימים
$ +0.000034
+4.81%
Green Grey MetaGame שינוי מחיר היום
היום,GGMT רשם שינוי של $ -0.00000997 (-1.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Green Grey MetaGame שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000018 (+2.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Green Grey MetaGame שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,GGMT ראה שינוי של $ +0.000147 (+24.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Green Grey MetaGame שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000034 (+4.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Green Grey MetaGame (GGMT)?
GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.
Green Grey MetaGame זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Green Grey MetaGameההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקGGMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Green Grey MetaGameאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGreen Grey MetaGame לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Green Grey MetaGameתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Green Grey MetaGame (GGMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Green Grey MetaGame (GGMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Green Grey MetaGame.
הבנת הטוקנומיקה של Green Grey MetaGame (GGMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GGMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Green Grey MetaGame (GGMT)
מחפש איך לקנותGreen Grey MetaGame? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Green Grey MetaGameב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
