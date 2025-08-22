מה זהGreen Grey MetaGame (GGMT)

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

Green Grey MetaGame זמין ב-MEXC



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקGGMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Green Grey MetaGameאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGreen Grey MetaGame לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

כמה יהיה Green Grey MetaGame (GGMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Green Grey MetaGame (GGMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Green Grey MetaGame.

Green Grey MetaGame (GGMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Green Grey MetaGame (GGMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GGMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Green Grey MetaGame מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Green Grey MetaGame, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Green Grey MetaGame כמה שווה Green Grey MetaGame (GGMT) היום? החי GGMTהמחיר ב USD הוא 0.00074 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי GGMT ל USD? $ 0.00074 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של GGMT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Green Grey MetaGame? שווי השוק של GGMT הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של GGMT? ההיצע במחזור של GGMT הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GGMT? ‏‏GGMT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04651291458645828 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GGMT? GGMT ‏‏רשם מחירATL של 0.000867166293203724 USD . מהו נפח המסחר של GGMT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GGMT הוא $ 3.72 USD . האם GGMT יעלה השנה? GGMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GGMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

