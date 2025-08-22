עוד על GGMT

Green Grey MetaGame סֵמֶל

Green Grey MetaGame מְחִיר(GGMT)

Green Grey MetaGame (GGMT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:18:48 (UTC+8)

Green Grey MetaGame (GGMT) מידע על מחיר (USD)

Green Grey MetaGame (GGMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00074. במהלך 24 השעות האחרונות, GGMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00074 לבין שיא של $ 0.00075, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GGMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04651291458645828, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000867166293203724.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GGMT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Green Grey MetaGame (GGMT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Green Grey MetaGame הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.72. ההיצע במחזור של GGMT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.40M.

Green Grey MetaGame (GGMT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Green Grey MetaGameהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000997-1.32%
30 ימים$ +0.000018+2.49%
60 ימים$ +0.000147+24.78%
90 ימים$ +0.000034+4.81%
Green Grey MetaGame שינוי מחיר היום

היום,GGMT רשם שינוי של $ -0.00000997 (-1.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Green Grey MetaGame שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000018 (+2.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Green Grey MetaGame שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,GGMT ראה שינוי של $ +0.000147 (+24.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Green Grey MetaGame שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000034 (+4.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Green Grey MetaGame (GGMT)?

בדוק את Green Grey MetaGame עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGreen Grey MetaGame (GGMT)

GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem.

Green Grey MetaGame זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Green Grey MetaGameההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקGGMT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Green Grey MetaGameאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGreen Grey MetaGame לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Green Grey MetaGameתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Green Grey MetaGame (GGMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Green Grey MetaGame (GGMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Green Grey MetaGame.

בדוק את Green Grey MetaGame תחזית המחיר עכשיו‏!

Green Grey MetaGame (GGMT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Green Grey MetaGame (GGMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GGMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Green Grey MetaGame (GGMT)

מחפש איך לקנותGreen Grey MetaGame? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Green Grey MetaGameב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Green Grey MetaGame מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Green Grey MetaGame, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGreen Grey MetaGame הרשמי
חסום סייר

נייר לבן
האתרGreen Grey MetaGame הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Green Grey MetaGame

כמה שווה Green Grey MetaGame (GGMT) היום?
החי GGMTהמחיר ב USD הוא 0.00074 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GGMT ל USD?
המחיר הנוכחי של GGMT ל USD הוא $ 0.00074. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Green Grey MetaGame?
שווי השוק של GGMT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GGMT?
ההיצע במחזור של GGMT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GGMT?
‏‏GGMT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04651291458645828 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GGMT?
GGMT ‏‏רשם מחירATL של 0.000867166293203724 USD.
מהו נפח המסחר של GGMT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GGMT הוא $ 3.72 USD.
האם GGMT יעלה השנה?
GGMT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GGMT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:18:48 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

