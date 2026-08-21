קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Goldfinch, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Goldfinch, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על GFI

GFI מידע על מחיר

מה זה GFI

GFI מסמך לבן

GFI אתר רשמי

GFI טוקניומיקה

GFI תחזית מחיר

GFI היסטוריה

GFI מדריך קנייה

GFIממיר מטבעות לפיאט

GFI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Goldfinch (GFI) ניתוח טכני היום

Goldfinch (GFI) ניתוח טכני היום

דף Goldfinch הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של GFI מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Goldfinch למטה.

Goldfinch (GFI) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.03095--+2.48%-19.30%-77.74%
למידע נוסף על Goldfinch מחיר

Goldfinch זרימת הון

זרימת נטו פנימהGFIUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.03
2026-08-20$0.02 M0.03
2026-08-19$0.02 M0.03
2026-08-18$0.00 M0.03
2026-08-17$0.00 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Goldfinch

GFI USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב GFI עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של GFI USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב Goldfinch (GFI) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Goldfinch מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTGFI
$0.03094
$0.03094$0.03094
-0.96%
1.86M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

GFI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

GFI
GFI
USD
USD

1 GFI = 0.03095 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.